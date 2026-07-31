Anadolu Efes'ten 25,4 milyon dolarlık satın alma
Anadolu Efes'in yüzde 50,1 iştiraki AE Mercan, Tariş Üzüm'ün sermayesinin yüzde 60'ını 25,4 milyon dolar karşılığında devraldı
Anadolu Efes, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda mevcut faaliyet alanlarının yanı sıra farklı kategorilerde de değer yaratmayı sürdürüyor. Şirket, bu kapsamda S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin iştiraki Tariş Alkol A.Ş'nin yüzde 60 hissesinin devralınmasına ilişkin süreci tamamladı.
57 yıllık üretim yolculuğunda Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 bira şirketi arasında yer alan Anadolu Efes, büyümesini yalnızca mevcut faaliyet alanlarıyla sınırlamayan yaklaşımı doğrultusunda farklı kategorilerde de değer yaratmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, şirketin yüzde 50,1 oranında iştirak ettiği AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. aracılığıyla, S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin iştiraki Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden payların devralınmasına ilişkin süreç tamamlandı.
2 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuyla duyurulan işlem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve sözleşmede öngörülen diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, yaklaşık 25,4 milyon ABD doları bedelle sonuçlandı.
Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO'su Onur Altürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"2035 vizyonumuz doğrultusunda büyümemizi yalnızca mevcut faaliyet alanlarımızla sınırlamıyor, farklı kategorilerde de uzun vadeli değer yaratacak fırsatlara odaklanıyoruz. Tamamlanan bu süreç, stratejik yaklaşımımızın önemli adımlarından birini oluşturuyor. 57 yıllık üretim deneyimimizi, güçlü dağıtım ağımızı ve uluslararası operasyon yetkinliklerimizi farklı kategorilere taşıyarak faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."
Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"Köklü üretim birikimimizin Anadolu Efes'in yerel ve uluslararası deneyimiyle buluşmasının, 8700 ortağımızın ve şirketimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yeni dönemin üretim kapasitemizi, operasyonel yetkinliklerimizi ve uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyelimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizi aynı kalite ve sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz."