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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'ın 3. çeyrek geliri yüzde 12 arttı

        Apple'ın 3. çeyrek geliri yüzde 12 arttı

        ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Apple'ın 3. çeyrek geliri yüzde 12 arttı

        Apple, mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen 26 Eylül 2026'da biten üç aylık döneme ilişkin bilançosunu yayımladı.

        Buna göre, şirketin net satışları bu dönemde yıllık yaklaşık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın net satışları, geçen yılın aynı döneminde 102,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin net karı, aynı dönemde yüzde 12 artarak 30,7 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 27,5 milyar dola