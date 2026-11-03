Apple'ın 3. çeyrek geliri yüzde 12 arttı

Apple, mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen 26 Eylül 2026'da biten üç aylık döneme ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin net satışları bu dönemde yıllık yaklaşık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın net satışları, geçen yılın aynı döneminde 102,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı, aynı dönemde yüzde 12 artarak 30,7 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 27,5 milyar dola