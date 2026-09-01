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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Apple’ın yeni CEO’su John Ternus göreve başladı, Tim Cook dönemi resmen sona erdi

        Apple’ın yeni CEO’su John Ternus göreve başladı, Tim Cook dönemi resmen sona erdi

        Apple'da 15 yıldır süren Tim Cook dönemi 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen kapandı. Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, şirketin yeni CEO'su olarak göreve başladı. Cook ise icra kurulu başkanı unvanıyla Apple'da kalmaya devam edecek. Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle onayladığı geçiş, uzun süreli ve titiz bir planlama sürecinin ardından hayata geçirildi. Ternus'un önünde hem Cook döneminin finansal disiplini ve istikrarını korumak hem de katlanabilir iPhone ve yapay zeka gibi yeniliklerle Apple'ı yeniden heyecan veren bir marka haline getirmek gibi zorlu bir denge var.

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Apple'de yeni CEO dönemi!

        Apple, teknoloji dünyasının en kritik liderlik değişimlerinden birini yaşıyor. 15 yıl boyunca şirketi zirveye taşıyan Tim Cook, CEO koltuğunu John Ternus’a devretti. Bu geçiş yalnızca bir yönetim değişikliği değil; aynı zamanda Apple’ın geleceğini şekillendirecek yeni bir vizyonun başlangıcı. Ancak şirketin önünde ciddi sınavlar var.

        Son dönemde inovasyon konusunda eleştiriler artarken, yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı yorumları dikkat çekiyor. Katlanabilir iPhone’dan yapay zeka entegrasyonuna kadar birçok kritik yenilik kapıda. Ternus, Apple’ı hem finansal istikrarını koruyan hem de yeniden “cool” marka kimliğini güçlendiren bir döneme taşımak zorunda.

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        YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

        John Ternus, 1 Eylül 2026 Salı günü Apple’ın yeni CEO’su olarak koltuğa oturdu. Tim Cook, 2011’den bu yana yürüttüğü CEO’luk görevini devretti ve icra kurulu başkanı olarak şirkette kalmayı sürdürecek. Cook, yaz boyunca CEO rolünü devam ettirerek Ternus ile yakın iş birliği içinde sorunsuz bir geçiş süreci yürüttü. Yeni görevinde özellikle dünya çapındaki politika yapıcılarla ilişkiler gibi alanlarda Apple’a destek vermeye devam edecek.Apple, bu değişikliği Nisan 2026’da duyurmuştu. Yönetim Kurulu geçişi oy birliğiyle onayladı. 15 yıldır bağımsız yönetim kurulu başkanlığı yapan Arthur Levinson, 1 Eylül itibarıyla baş bağımsız direktör unvanını aldı. Ternus da aynı tarihten itibaren yönetim kuruluna katıldı.

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        TIM COOK’UN 15 YILLIK MİRASI

        Tim Cook, 1998’de Apple’a katılmış, Ağustos 2011’de Steve Jobs’un ardından CEO olmuştu. Onun liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4,6 trilyon dolara yükseldi. Yıllık gelir 2011 mali yılında 108 milyar dolardan 2025 mali yılında 416 milyar doların üzerine çıktı.Cook döneminde Apple Watch, AirPods, Apple Pay ve Apple Vision Pro gibi yeni ürün kategorileri hayata geçirildi. Hizmetler işi (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay vb.) yıllık 100 milyar doların üzerine çıkarak Fortune 40 seviyesine ulaştı. Apple, kendi tasarladığı silikon işlemcilere (Apple Silicon) geçerek donanım performansında büyük bir sıçrama yaşadı. Şirket bugün 200’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, aktif cihaz sayısı 2,5 milyarı aştı.

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        Hissedarlar açısından da dönem son derece kârlı geçti. Cook’un CEO olduğu gün 1.000 dolarlık Apple hissesi alan bir yatırımcı, bugün yaklaşık 23.600 dolar değerinde bir portföye sahip. Bu getiri, aynı dönemde S&P 500’ün getirisinin 3,6 katına denk geliyor. Cook ayrıca gizlilik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını Apple’ın merkezine yerleştirdi.

        COOK DÖNEMİNİN ÖNEMLİ KİLOMETRETAŞLARI

        • 2011 – Cook, 24 Ağustos’ta CEO oldu
        • 2012 – Apple, 1995’ten sonra ilk kez temettü dağıtmaya başladı
        • 2014 – Apple Pay tanıtıldı
        • 2015 – Apple Watch satışa çıktı (Cook döneminin ilk yeni ürün kategorisi); Apple Music başladı
        • 2016 – AirPods tanıtıldı; Berkshire Hathaway ilk Apple hissesini açıkladı
        • 2018 – Apple, 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk ABD şirketi oldu
        • 2019 – Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ ve Apple Card aynı anda tanıtıldı
        • 2020 – Apple Silicon (M1) ile Mac’in Intel’den geçişi başladı; 2 trilyon dolarlık piyasa değeri aşıldı
        • 2024 – Vision Pro satışa çıktı; Apple Intelligence duyuruldu; piyasa değeri 4 trilyon doları geçti
        • 2025 – Hizmetler geliri yıllık 100 milyar doları aştı
        • 2026 – Cook Nisan’da emekliliğini açıkladı; 1 Eylül’de John Ternus görevi devraldı

        JOHN TERNUS KİMDİR?

        2001 yılında Apple’ın ürün tasarım ekibine katılan John Ternus, 2013’te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı, 2021’de ise Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods’un birçok neslinde donanım mühendisliği çalışmalarını yönetti. Özellikle Mac’in yeniden yükselişinde ve son dönemde iPhone 17 serisi, iPhone Air ile MacBook Neo gibi ürünlerde kritik rol oynadı.Ternus, ürünlerin dayanıklılığı, onarılabilirliği ve karbon ayak izinin azaltılması konularında da önemli yeniliklere imza attı. Pennsylvania Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği mezunu olan Ternus, Apple öncesinde Virtual Research Systems’da çalışmıştı.

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        TERNUS’UN KARŞISINDAKİ BÜYÜK SINAV

        Analistler, Ternus’un en büyük sınavının “denge” olacağı görüşünde. Cook döneminin finansal öngörülebilirliğini ve disiplinini korurken, aynı zamanda tüketici hayal gücünü yakalayan yeni ürünler çıkarmak zorunda. Özellikle bu ayki donanım etkinliğinde beklenen katlanabilir iPhone (19 yıldır iPhone’daki en büyük form değişikliği) ve yapay zekanın ürünlere daha derin entegrasyonu, yeni dönemin ilk kritik testleri olacak.

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        Liderlik kadrosundaki hareketlilik, OpenAI gibi şirketlere yetenek kaybı ve Tim Cook’un hala icra kurulu başkanı olarak şirkette bulunması, Ternus’un kendi liderlik stilini ortaya koyma sürecini etkileyecek unsurlar arasında gösteriliyor.

        Eski Apple ürün pazarlamacısı ve analist Michael Gartenberg, “Apple’ın ‘sırada ne var?’ sorusuyla yüzleşmesi gerekiyor. Ternus’un görevi, trilyonlarca dolarlık bir şirket olmasına rağmen Apple’ı yeniden havalı bir marka haline getirmek ve yenilik yapabildiğini göstermek” değerlendirmesinde bulunuyor.

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        COOK VE TERNUS’TAN AÇIKLAMALAR

        Tim Cook, “Apple’ın CEO’su olmak hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. John Ternus bir mühendisin zihnine, bir yenilikçinin ruhuna ve dürüstlükle liderlik etme yüreğine sahip. Apple’ı geleceğe taşıyacak doğru kişi olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

        John Ternus ise “Neredeyse tüm kariyerimi Apple’da geçirdim. Steve Jobs’un altında çalışma ve Tim Cook’u akıl hocam olarak görme şansına sahip oldum. Bu göreve adım atmaktan onur duyuyorum ve Apple’ın değerleriyle liderlik edeceğime söz veriyorum” açıklamasını yaptı.Arthur Levinson da her iki isme övgüde bulunarak, Ternus’un Tim Cook’un yerini alabilecek en iyi lider olfduğuna inandıklarını belirtti.

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        Apple, yeni CEO’su John Ternus ile birlikte hem mevcut iş modelini korumayı hem de bir sonraki büyük ürün döngüsünü başlatmayı hedefliyor. Gözler şimdi Eylül ayındaki donanım etkinliğine ve katlanabilir iPhone’a çevrildi.

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