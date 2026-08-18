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        Haberler Ekonomi Maden Arjantin'in madencilik ihracatı 2035'e kadar 41 milyar doları aşabilir

        Arjantin'in madencilik ihracatı 2035'e kadar 41 milyar doları aşabilir

        Arjantin'in madencilik ihracatının, lityum ve bakır projelerinin, ABD de dahil olmak üzere uluslararası alanda daha fazla ilgi görmesiyle 2035 yılına kadar 41 milyar doları aşması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Arjantin'in madencilik ihracatı 2035'e kadar 41 milyar doları aşabilir

        Arjantin Madencilik Bakanlığı'nda madencilik tanıtımı ve ekonomisi direktörü Fernando Ciacera katıldığı bir etkinlikte, ülkenin madencilik ihracatını 2025'te 6 milyar dolardan 2026'da 9,8 milyar dolara 2035'te ise 41,7 milyar dolara çıkarabileceğini söyledi.

        Datamar News'ta yer alan habere göre Atlantik Konseyi'nin de katılımıyla gerçekleşen sunum, Washington'ın daha çeşitlendirilmiş kritik mineral tedarik zincirleri oluşturmayı ve Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği bir dönemde gerçekleştirildi.

        Arjantin halihazırda dünyanın önde gelen lityum üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Ciacera, ülkenin 23 milyon ton lityum karbonat eşdeğeri (LCE) ile lityum rezervlerinde küresel olarak beşinci sırada yer aldığını söyledi. Ciacera, yeni yatırımların ülkeyi küresel rezerv sıralamasında daha üst sıralara taşıyabileceğini ifade etti.

        Arjantin'de şu anda faaliyette olan yedi lityum projesi ve yapım aşamasında olan dört proje bulunuyor. Diğer 44 proje ise erken keşiften ileri keşif, ön ekonomik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarına kadar farklı geliştirme aşamalarında yer alıyor.

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        Arjantin Madencilik Bakanlığı, mevcut 20 milyon ton bakır rezervi ve 118 milyon ton kaynak tahminlerine dayanarak, ülkenin 2035 yılına kadar yılda 1,6 milyon ton bakır üretebileceğini öngörüyor. Bu durum, Arjantin'i dünyanın altıncı büyük bakır üreticisi konumuna getirecek ve bu yılda 19 milyar dolardan fazla bakır ihracatı sağlayabilir.

        ABD'NİN KRİTİK MİNERALLERE İLGİSİ ARTIYOR

        Etkinlikte ayrıca ABD'nin Arjantin'in madencilik sektörüne olan artan ilgisi de vurgulandı.

        Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi'nde madencilik uzmanı olan Andrea Clabough, önümüzdeki yıllarda elektrik talebinin keskin bir şekilde artmasının beklendiğini belirterek Arjantin'i önemli bir tedarikçi olarak nitelendirdi.

        Clabough, enerji kaynaklarının ve mineral tedarikinin çeşitlendirilmesinin küresel piyasalar için merkezi bir konu haline geldiğini söyledi.

        Planlanan projelerin hayata geçmesi durumunda; Arjantin'in madencilik ihracatının, lityum ve bakır projelerinin, ABD de dahil olmak üzere uluslararası alanda daha fazla ilgi görmesiyle 2035 yılına kadar 41 milyar doları aşması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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