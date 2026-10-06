ASELSAN’ın 51 yıllık tarihinin en büyük tek imzası

ASELSAN, 51 yıllık tarihinde tek kalemde ulaştığı en yüksek sözleşme büyüklüğüne imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki için imzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 2 milyar 460 milyon Euro oldu. Ancak rakamın gerçek anlamı, sözleşme bedelinden çok daha büyük.

Bu imza, Türkiye’nin hava savunma mimarisinde yeni bir dönemin kapısını açıyor: Çelik Kubbe’nin seri üretim ve yaygınlaştırma safhası hızlanıyor; ASELSAN ise bu mimarinin radar, elektronik harp, sensör, komuta-kontrol ve önleme unsurlarını aynı ekosistemde birleştiren ana teknoloji şirketi konumunu güçlendiriyor.

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ASIL RAKAM 23.2 MİLYAR DOLAR

ASELSAN’ın bugün geldiği noktayı yalnızca 2,46 milyar Euro'luk sözleşmeyle ölçmek tabloyu eksik bırakır. Şirket, 2025 sonunda 20,4 milyar dolarlık bakiye sipariş seviyesini aşmıştı. 2026’nın ilk yarısında bu rakam yüzde 45 artarak 23,2 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde ASELSAN’ın yalnızca ilk altı ayda aldığı yeni siparişlerin toplamı 4,9 milyar dolar oldu. Bu, şirket tarihindeki ilk altı aylar açısından en yüksek yeni sözleşme hacmi olarak kayıtlara geçti. Alınan iş/satışlar oranının 2,5’e çıkması da şirketin bugün ürettiğinden çok daha büyük bir gelecek sipariş havuzuna sahip olduğunu gösteriyor.

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Başka bir ifadeyle bugünkü 2,46 milyar Euro'luk sözleşme, tek başına bir rekor olmakla birlikte, çok daha büyük bir sipariş zincirinin yeni halkasını oluşturuyor.

2025’TE DE REKOR KIRMIŞTI

ASELSAN’ın hava savunmadaki yükselişi de yeni başlamadı. Şirket 2025 yılında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2,76 milyar Euro'luk sözleşme imzalamış ve bu paket 2025’in en büyük yeni siparişleri arasında yer almıştı.

2026’da ise hava savunma hattında sözleşmeler peş peşe gelmeye başladı. Haziran ayında SSB ile 780 milyon Euro'luk hava savunma sözleşmesi imzalandı. Eylül sonu ve ekim başında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretimi için 1 milyar 85 milyon Euro'luk ilave sözleşme, yurtdışındaki bir kullanıcı için de 488,5 milyon Euro'luk hava savunma ihracat sözleşmesi açıklandı. Bugünkü 2,46 milyar Euro'luk paket bu zincirin üzerine geliyor.

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HİBRİT SAVUNMA SİSTEMLERİ

KAP açıklamasında sistemin adı ve teknik konfigürasyonu açıklanmadı. Ancak “hibrit hava savunma sistemi” tanımı, ASELSAN’ın farklı önleme ve tespit teknolojilerini aynı mimaride buluşturduğu çözümleri açısından dikkat çekiyor. ASELSAN’ın geliştirdiği GÜRZ gibi sistemler, kısa ve çok kısa menzilli hava tehditlerine karşı farklı etkisizleştirme yöntemlerini tek mobil platformda bir araya getirme yaklaşımının örneklerinden biri.

Üretilen sistemlerin geçirdiği stratejik değişim şu:

“Tehdit tek bir silahla karşılanmayacak; tehdit türüne ve mesafesine göre farklı sensör, elektronik harp, top ve füze unsurları aynı komuta-kontrol mimarisi içinde çalışacak.”

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Bu nedenle hibrit sistemler, Çelik Kubbe’nin yalnızca bir silah sistemi değil, birbirine bağlı sensörler, radarlar, elektronik harp unsurları, komuta-kontrol sistemleri ve farklı önleyicilerden oluşan bir ağ olarak kurulması açısından önem taşıyor.

ASELSAN’ın CEO’su Ahmet Akyol da şirketin 2026’da Çelik Kubbe kapsamında ürün teslimatlarını yüzde 50 artıracağını, 150’den fazla farklı bileşenin teslim edileceğini açıklamıştı. Bu bileşenlerin radar, elektronik harp ve çeşitli hava savunma unsurlarını kapsaması, şirketin projedeki ağırlığını ortaya koyuyor.

ŞİRKET KLASMAN ATLADI

Şirketin finansal göstergeleri bu dönüşümü doğruluyor. ASELSAN’ın 2025 cirosu 180,4 milyar TL oldu. Aynı yıl ihracat sözleşmeleri yüzde 104 artışla 2 milyar dolar seviyesini aştı; ihracat yapılan ülke sayısı 58’e, bugüne kadar ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı ise 95’e çıktı.

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2026’nın ilk yarısında hasılat da reel olarak yüzde 25 artarak 88,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket artık yalnızca Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan bir savunma elektroniği üreticisi olarak konumlanmıyor.

İLK 30 HEDEFİNE AZ KALDI

ASELSAN’ın önündeki hedef açık: 2030’da dünyanın en büyük 30 savunma sanayii şirketinden biri olmak. Şirket bu hedefi; yüksek teknoloji, oyun değiştirici teknolojiler ve ihracat odaklı büyüme olmak üzere üç ana eksene oturtuyor. 2025 sonunda 25 ülkede fiziksel varlığa ulaşılması da küresel yapılanmanın genişlediğini gösteriyor.

Asıl yatırım siparişten sonra başlıyor. Bu büyüklükteki siparişin başka bir sonucu daha var: üretim kapasitesi…

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ASELSAN 2025’te seri üretim kapasitesini artırmak için sabit yatırım harcamalarını yüzde 106 artırarak 372 milyon dolara çıkardı ve 14 yeni üretim tesisini devreye aldı. Oğulbey Teknoloji Üssü de bu kapasite artışının en stratejik adımlarından biri oldu. Bu son 2,46 milyar Euro'luk sözleşme yalnızca ASELSAN’ın bilançosuna yazılacak bir sipariş değil.

Bu sözleşmenin arkasında; daha fazla radar, daha fazla sensör, daha fazla elektronik harp sistemi, daha fazla önleyici, daha fazla komuta-kontrol altyapısı, daha fazla üretim hattı ve daha geniş bir tedarikçi ekosistemi bulunuyor.

51 YILLIK SERÜVEN

ASELSAN’ın kuruluşundan bu yana geçen 51 yılda geldiği noktanın en dikkat çekici göstergelerinden biri de burada ortaya çıkıyor. 2024 sonunda yıllara yaygın sözleşmeli projelerin büyüklüğü 13,9 milyar dolar seviyesindeydi. 2025 sonunda bakiye sipariş 20,4 milyar dolara çıktı. 2026’nın ilk yarısında ise 23,2 milyar dolara ulaştı.

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Bu tablo, şirketin yalnızca bugünkü cirosunu değil, önümüzdeki yıllardaki üretim takvimini de büyük ölçüde görünür hale getiriyor.

ASELSAN’ın önündeki mesele artık “ne kadar sipariş alacağı” değil, bu siparişleri ne kadar hızlı üretime ve ihracata dönüştürebileceği.Çünkü Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı ile ASELSAN’ın küresel ihracat hedefi aynı teknoloji havuzunda buluşmaya başladı.

NATO’YA ELEKTRONİK HARP

ASELSAN’ın hedefleri Türkiye’nin savunma sanayi hedefleriyle örtüşüyor. ASELSAN’ın 2025’te NATO üyesi bir ülkeyle imzaladığı 410 milyon dolarlık elektronik harp sözleşmesi, şirketin yalnızca iç pazara bağlı olmadığını gösteren önemli örneklerden biriydi.

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2026’da hava savunma ihracatının da devreye girmesiyle birlikte başka bir eşik aşılmış durumda. Türkiye’nin kendi hava savunma mimarisini kurarken geliştirdiği teknolojiler, aynı zamanda ihracat ürünü haline geliyor.

Çelik Kubbe Türkiye’nin hava savunma ihtiyacını karşılayan bir milli mimari olmanın ötesinde, ASELSAN için küresel bir ürün ailesine dönüşüyor.

ASELSAN’ın 2030 hedefi dünyanın ilk 30 savunma şirketi arasına girmek. Şirket 2025 sonunda Defense News Top 100 sıralamasında 43’üncü, SIPRI’nin ilk 100 listesinde ise 47’nci sıraya yükseldi.

23,2 milyar dolarlık bakiye sipariş, 2 milyar doların üzerindeki ihracat sözleşmeleri, artan üretim kapasitesi ve hava savunma alanındaki milyarlarca Euro'luk yeni paketler, ASELSAN’ın ölçek değiştirdiğini gösteriyor.

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Türkiye’nin hava savunma şemsiyesi büyürken, ASELSAN da aynı şemsiyenin teknolojisini dünyaya satmaya hazırlanıyor.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.