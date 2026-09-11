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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar Türkiye Azerbaycan Enerji Forumu'nda konuştu: 3 önemli proje hakkında çalışıyoruz

        Bakan Bayraktar Türkiye Azerbaycan Enerji Forumu'nda konuştu: 3 önemli proje hakkında çalışıyoruz

        Türkiye-Azerbaycan 5'inci Enerji Forumu'nda gündemi elektrikleşme ve bağlantısallık oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın elektrikleştiği bir dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde de elektriğin daha fazla öne çıkmaya başladığını bildirerek "Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Bakan Bayraktar: Üç önemli proje hakkında çalışıyoruz

        Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov’un ev sahipliğindeki foruma katılan Bakan Bayraktar, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir kardeşliğe dayandığını söyledi.

        "En Somut Alan Enerji"

        Bakan Bayraktar; enerjinin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin en somut alanlarından biri olduğuna işaret ederek sadece petrol ve doğal gaz ile sınırlı kalmayan iş birliklerinin madencilikten yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğinden elektrik piyasalarına, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar uzandığını ifade etti.

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        Forumun iki ülke arasında elektrik ve enterkoneksiyonlar alanında, özellikle son dönemde artan diyalog ve iş birliği süreciyle örtüşmesinin önemine işaret eden Bayraktar, “Küresel enerji sektöründe artık enerji daha fazla elektrik merkezli hale gelmekte; sanayinin, ulaşımın, binaların ve günlük hayatın artan ölçüde elektrikle buluşması, elektrik sistemlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır.” dedi.

        Bakan Bayraktar, enterkoneksiyonları stratejik bir iş birliği alanı olarak gördüğünü ifade ederek “Azerbaycan'la yürüttüğümüz çalışmalar bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Enterkoneksiyon Projesi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” diye konuştu.

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        "Elektriğin TANAP’ı"

        Türkiye ile Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik Üretimi ve Ticareti Projesi’ni, ‘elektriğin TANAP’ı’ olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, “Bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz. Karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji iş birliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu ivmenin korunmasını, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını da arzu ediyoruz.” diye konuştu.

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        "COP31’de İmza Atılabilir"

        Bakan Bayraktar, COP31’de bu projeyi atılacak imzalarla taçlandırmak istediklerini kaydederek “Türkiye olarak gerek altyapımız ve stratejik konumumuzla enerjide bölgemizin en önemli merkez ülkelerinden biriyiz. Bu enterkoneksiyon projelerini yeni projelerle destekleyerek bölgesel enerji altyapımızı çeşitlendirerek iki ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

        Katılımcıları Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak COP31’e davet eden Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak COP31'de, 'Taahhütlerden eyleme geçilmesi' mottosu ve 2035'te yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefiyle ortak kararlar alınmasına gayret edeceğiz.” diye konuştu.

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        Üç Önemli Proje

        Forumun ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, dünyanın elektrikleştiği bir dönemde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde de elektriğin daha fazla öne çıkmaya başladığını bildirerek “Üç çok önemli proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek, Romanya ve Macaristan'a ulaşacak elektrik iletim hattı. Bu üç hatla beraber aslında Türkiye ve Azerbaycan, dünyaya ve bölgeye yeni şeyler öneriyor.” dedi.

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        "Türk Dünyasını Bağlayabilir"

        Elektriğin TANAP’ı ile ilgili bir soru üzerine Bakan Bayraktar, “Buradaki ana fikir yine 4 ülkeyi birbirine bağlamaktır. İlk adım olarak, var olan mevcut altyapıyı kullanarak başlamak istiyoruz. Amaç, mevcut altyapıyı kullanarak bu projeleri adım adım geliştirmek, büyütmek ve kapasiteyi artırmaktır. Ayrıca bunu Kazakistan ve Özbekistan ile imzaladığınız anlaşmayla birleştirdiğimizde, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacağını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

        "Elektrifikasyona Doğru"

        Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov da “Petrol ve doğal gaz alanındaki başarılı iş birliğimizi elektrifikasyona doğru taşımak istiyoruz” dedi. Sadece elektrik enerjisinin üretimini değil, aynı zamanda elektrik enerjisi için bağlantıları da müzakere ettiklerini söyleyen Şahbazov, “Azerbaycan ve Türkiye vasıtasıyla geniş bir bölgeyi, Avrasya'yı birbirine bağlamak istiyoruz.” diye konuştu.

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        Bakanlar Bayraktar ve Şahbazov, attıkları imzalarla forum protokolünü güncelleyerek ikili ve bölgesel projelerin bütüncül olarak ele alınması ve kurumsal bir şekilde takibi amacıyla 'elektrikte bağlantısallık' konusunun daha detaylı çalışılmasını kararlaştırdı. Bundan sonraki forumlarda, çalışma gruplarından biri elektrikte bağlantısallık konusuna özel olarak odaklanacak.

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        #Azerbaycan
        #türkiye
        #enerji
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