Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.668,19 %0,05
        DOLAR 50,2324 %-0,02
        EURO 56,0651 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.564,49 %0,82
        BITCOIN 73.800,00 %0,01
        FAİZ 39,32 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 85,87 %3,16
        GBP/TRY 67,0176 %-0,05
        EUR/USD 1,1154 %-0,09
        BRENT PETROL 91,13 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 10.732,94 %0,82
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile görüştü

        Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi arasındaki görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın ayrıntıları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Ciayi ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Zou ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        Görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın (Multi-Year Rolling Pipeline) ayrıntıları değerlendirildi. 2027-2029 dönemini kapsaması planlanan program çerçevesinde taraflar önceliklerini ortaya koydu.

        Türkiye'nin öncelikleri bağlantısallık, yeşil ve dijital dönüşüm

        Şimşek, görüşmede yeni dönemde Banka ile işbirliğinde demir yolu ve bağlantısallık yatırımlarına, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona, 5G, fiber altyapı ve veri merkezlerini kapsayan dijital dönüşüme, iklime dayanıklı tarım uygulamalarına, sağlık teknolojilerine ve sanayide yüksek katma değerli dönüşüme öncelik verdiklerini bildirdi.

        REKLAM

        Bu alanların ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağıyla doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası finansmanının bu dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

        AIIB Başkanı Zou ise Orta Koridor ve bölgesel ağlar başta olmak üzere demir yolu yatırımlarına Bankanın da öncelik verdiğini, bu yaklaşımın Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı artıracağını kaydetti.

        Yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm ve tarımsal sulamanın da Bankanın önemli konuları arasında yer aldığını belirten Zou, Türkiye'de uygulanan ekonomi programındaki başarının, AIIB'nin ülkeye yönelik proje portföyünü geliştirmede kaldıraç etkisi oluşturduğuna işaret etti.

        REKLAM

        Türkiye, Bankanın ikinci büyük finansman ortağı

        Merkezi Pekin'de bulunan ve 2016 yılında kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının 111 üyesi ve 100 milyar dolar sermayesi bulunuyor. Banka, kuruluşundan Eylül 2026'ya kadar 43 ülkede 396 proje için 78,1 milyar dolar finansman onayladı.

        Türkiye, Bankanın 57 kurucu üyesinden biri olurken 2,6 milyar dolar sermaye taahhüdü ve yüzde 2,5 oy gücüyle 10'uncu büyük hissedar konumunda bulunuyor. Banka tarafından Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de 45 proje için toplam 9,4 milyar dolar finansman onaylandı.

        Bu tutarla Türkiye, Hindistan'ın ardından Bankanın en fazla finansman onayladığı ikinci ülke oldu. Türkiye'nin 6,2 milyar dolarlık aktif portföyü de bankanın toplam aktif portföyünün yüzde 15,3'üne karşılık geliyor ve bu alanda da Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

        REKLAM

        Öne çıkan projeler

        Banka, Türkiye'de ulaştırma, enerji, finans, su, sağlık ve kentsel altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerde kamu garantili ve garantisiz finansman sağlıyor. Öne çıkan projeler arasında ise ulaştırma alanında 1,5 milyar dolarlık İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi (INRAIL), 415 milyon dolarlık TCDD Demir Yolu Bakım ve Modernizasyon, 140 milyon avroluk Antalya-Alanya Otoyolu projeleri bulunuyor.

        Enerji ve iklim alanında 500 milyon dolarlık Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dayanıklılığı Projesi ile sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı programları yer alıyor.

        Öte yandan ek finansmanla birlikte toplam 800 milyon dolarlık İstanbul Sismik Risk Azaltımı ve Acil Durum Hazırlığı Projesi ile Antalya Havalimanı genişletme yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve finans kuruluşları aracılığıyla sağlanan çok sektörlü finansman imkanları öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'den İskenderun'a kanoyla kürek çekerek ulaştı

        Emekli kano antrenörü Oral Çağlar, Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hayalini gerçekleştirmek için 247 gün önce Artvin'den kanoyla başladığı deniz yolculuğunda Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Yaklaşık 4 bin 400 kilometre kürek çeken Çağlar, yolculuğunu Suriye sınırında tamamlamayı he...
        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #cop31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi