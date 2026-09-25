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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama

        Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yayılan istifa iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yayılan istifa iddialarını yalanladı.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

        DMM'DEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama yapıldı.

        Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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        Açıklamanın tamamı şöyle:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: GERÇEK DIŞI İMALARDA BULUNULDU

        Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" denildi.

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        Bakanlıktan Şimşek ile ilgili haberlere yalanlama
        Bakanlıktan Şimşek ile ilgili haberlere yalanlama Haberi Görüntüle
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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #İstifa
        #ekonomi
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