Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yayılan istifa iddialarını yalanladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.



Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 24, 2026

DMM'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

REKLAM

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya… pic.twitter.com/SWMcuaqJdC — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 24, 2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: GERÇEK DIŞI İMALARDA BULUNULDU

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" denildi.

REKLAM