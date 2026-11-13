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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını değerlendirdi

        Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını değerlendirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 20:05 Güncelleme:
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        Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'yi değerlendirdi

        Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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        #Akıncı
        #haberler
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