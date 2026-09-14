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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci

        Bakan Yumaklı: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hep söylüyoruz, ülkemizin başarısındaki en büyük pay, üreten illerimizin. 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 07:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle Samsun Şehir Hastanesi'nin vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Yumaklı, bunun önemli bir yatırım olduğunu vurguladı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer." sözünü anımsatan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak ve güvenilir gıdayı sofralara ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

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        Bakan Yumaklı, "İşte bunun için sadece sizin bu yatırımları yapmanızın yanı sıra tarım ve orman alanında da yatırımlara imza atmanız gerekir. Nedir bu? Su ve sulama yatırımları. Elbette bütün şehirlerimizde olduğu gibi Samsun'umuzda da tarımsal üretiminin altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizde son 24 yılda yapılan yatırım ve sağlanan desteklerin toplam tutarı 108 milyar lira. Peki bu desteklerle Samsun'a neler kazandırıldı? Üretmiş olduğu ürünlerin oranı yüzde 32 arttı. Hayvan varlığı yüzde 19 arttı. Arıcılık gibi son derece önemli ve katma değerli bir ürünün yine üretimi yüzde 19 arttı." ifadelerini kullandı.

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        "12,5 MİLYAR LİRALIK BİR TEŞVİK VE DESTEK PAKETİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"

        Yumaklı, ORKÖY kapsamında bugüne kadar 14 bin projeye destek verildiğini anlattı ve şöyle devam etti:

        "Toplam 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira, 2 bin 47 tarımsal sulamaya yani tarlalarımızı, bahçelerimizi modern sulama sistemleriyle donatacak olan yapılar için de 1,2 milyar lira olmak üzere 12,5 milyar lirayı yürürlüğe almış olduk. Bu desteklerin çok önemli bir yönü var. 2 bin 164 projesi, sadece aile işletmelerine ama bunların 1751 adedi ise genç ve kadın girişimci kardeşlerimize ayrılmış durumda. Sizler üretin, her zaman olduğu gibi bizler de yanınızdayız inşallah. Tabii yatırımların sadece bu desteklerden ibaret olmadığını, yaklaşık 20 milyar liralık ilave bir yatırıma da sebep olacağını söylemem lazım."

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        Samsun'da da tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "Samsun'un yıllık tarımsal hasılası 45 milyar liraya ulaştı. Hep söylüyoruz, ülkemizin başarısındaki en büyük pay, üreten illerimizin. 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız. Bunlar, sizlerin emeğiyle oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

        "VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Samsun'un başta fındık ve çeltik olmak üzere stratejik tarım ürünlerinde önemli katkısının bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla piyasayı yakından takip ettiklerini söyledi.

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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yeni destek modelimiz, sizlerin üretimlerini artırmak için bizler tarafından hizmetinize sunuluyor. 2026 yılı destekleri yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hayata geçirildi. Önümüzdeki 3 yıl için ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak, üreticimizin yanında olmak, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için inşallah var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        #tarım
        #tarımsal hasıla
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