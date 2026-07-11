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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Balon balığı için yeni karar

        Balon balığı için yeni karar

        İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinde üst limitler yeniden düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Balon balığı için yeni karar

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bine kadar her bir adet için 35 lira destekleme ödemesi yapılacak.

        Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adet olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Söz konusu türler için destekleme tutarı her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak.

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