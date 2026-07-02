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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin fiyatlarına zam geldi

        Benzin fiyatlarına zam geldi

        Benzinin litre fiyatına yaklaşık 50 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompaya bugün itibarıyla yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Benzin fiyatlarına zam

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişimin benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına yapılan yaklaşık 50 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.77 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.61 TL

        LPG litre fiyatı: 31.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.68 TL

        LPG litre fiyatı: 31.97 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.98 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.96 TL

        LPG litre fiyatı: 31.79 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 65.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.28 TL

        LPG litre fiyatı: 32.31 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 64.93 TL

        REKLAM

        Motorin litre fiyatı: 67.01 TL

        LPG litre fiyatı: 32.04 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 64.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.53 TL

        LPG litre fiyatı: 32.31 TL

        Edirne

        Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.83 TL

        LPG litre fiyatı: 32.09 TL

        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 64.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.42 TL

        LPG litre fiyatı: 32.29 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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