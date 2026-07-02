Benzin fiyatlarına zam geldi
Benzinin litre fiyatına yaklaşık 50 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompaya bugün itibarıyla yansıdı
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişimin benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına yapılan yaklaşık 50 kuruşluk zam pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 65.26 TL
Motorin litre fiyatı: 68.28 TL
LPG litre fiyatı: 32.31 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 64.93 TL
Motorin litre fiyatı: 67.01 TL
LPG litre fiyatı: 32.04 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 64.55 TL
Motorin litre fiyatı: 66.53 TL
LPG litre fiyatı: 32.31 TL
Edirne
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 65.83 TL
LPG litre fiyatı: 32.09 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 64.43 TL
Motorin litre fiyatı: 66.42 TL
LPG litre fiyatı: 32.29 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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