'BES'te likidite sorunu yok'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

TSB, tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu, bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını belirterek, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü ifade edildi. TSB, bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını vurguladı.

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EGM verilerine göre BES ve OKS toplam fon büyüklüğü 14 Eylül'de 2,613 trilyon TL iken, 28 Eylül'de 2,566 trilyon TL'ye geriledi.

TSB'nin sektör verilerine göre 14-18 Eylül döneminde sisteme yeni girişler, 21-25 Eylül dönemine kıyasla yüzde 4 azaldı. Aynı dönemler arasında ayrılma talepleri yüzde 22, gerçekleşen çıkış işlemleri ise yüzde 9 geriledi. Katılımcıların bilgi alma amacıyla şirketlere başvurularında artış yaşanırken, iletilen şikayetlerin yüzde 14 yükseldiği belirtildi.

GÖZETİM MEKANİZMALARI DEVREDE

TSB, BES'te emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve saklama kuruluşunun görev ve sorumluluklarının birbirinden ayrıldığını belirtti. Sistemin SPK, SEDDK, Takasbank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin düzenleme, denetim, gözetim ve saklama mekanizmalarına tabi olduğu kaydedildi.

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EGM tarafından kurulan Fon Gözetim Platformu'nun fonların faaliyet, değerleme ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu izlediği, Fon Performans Değerlendirme Sistemi'nin ise fonların performans açısından etkin yönetilip yönetilmediğini değerlendirdiği aktarıldı.

EGM'nin 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 18,3 milyona yaklaşırken, devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2,4 trilyon TL, OKS fon büyüklüğü ise 164 milyar TL'nin üzerine çıktı. Toplam fon büyüklüğü 2,566 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

TSB açıklamasında, BES'in düzenli katkı payı ödemeleriyle zaman içinde birikim oluşturmaya dayanan uzun vadeli bir tasarruf sistemi olduğu belirtildi. Katılımcıların kısa vadeli piyasa hareketlerinin yanı sıra sistemde kalma sürelerini, risk profillerini ve uzun vadeli finansal hedeflerini dikkate alarak karar vermelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

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Katılımcıların mevzuat çerçevesinde fon dağılımlarını yılda 12 kez değiştirebildiği belirtilirken, yüzde 20 oranındaki devlet katkısının da uzun vadeli tasarrufu destekleyen bir teşvik olmaya devam ettiği kaydedildi.