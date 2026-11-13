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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance, saldırıdan etkilenen varlıkların tamamını karşıladı

        Binance, saldırıdan etkilenen varlıkların tamamını karşıladı

        Binance, 29 Ekim'de yaşanan güvenlik olayından etkilenen varlıkların tamamının karşılandığını duyurdu. Şirket, kullanıcıların zararlarını telafi etmek için 6.34 milyar doların üzerinde kaynak kullandığını açıklarken, yeni Rezerv Kanıtı (PoR) verilerini de yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Saldırıdan etkilenen varlıkların tamamı karşılandı

        Kripto para borsası Binance, platformunda 29 Ekim'de meydana gelen güvenlik olayına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, olaydan etkilenen varlıkların tamamının karşılanması sürecinin tamamlandığını bildirdi.

        6.34 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYNAK KULLANILDI

        Binance, olayın ardından kullanıcıların kayıplarını karşılamak amacıyla 6.34 milyar doların üzerinde şirket kaynağını devreye aldığını belirtti. Etkilenen token'ların piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallardan temin edildiği aktarıldı.

        Bu süreçte Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU), Binance'in vadeli işlemler sigorta fonunun risk yönetimi çerçevesinde gerekli seviyenin üzerindeki bölümü ve şirket hazinesi kullanıldı.

        Şirket ayrıca, acil durumlarda kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan SAFU'nun yeniden yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine çıkarılacağını açıkladı.

        198 TOKEN İÇİN REZERV KANITI YAYIMLANDI

        Binance, şeffaflık kapsamında 12 Kasım 2026 saat 00.00 UTC itibarıyla 198 token'ı kapsayan yeni Rezerv Kanıtı (Proof of Reserves - PoR) verilerini yayımladı.

        Sıfır bilgi kanıtının (zero-knowledge proof) hesaplama işlemlerinin yaklaşık 40-50 saat sürmesi bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından etkilenen token'ları elinde bulunduran kullanıcılar, varlıklarının en az 1'e 1 oranında karşılandığını bağımsız olarak doğrulayabilecek.

        PARA ÇEKME İŞLEMLERİ KADEMELİ AÇILIYOR

        Şirket, para çekme işlemlerinin kademeli olarak yeniden açılmaya devam ettiğini ve süreç kesinleştikçe yeni bilgilendirmeler yapılacağını bildirdi.

        Binance ayrıca platformun güvenlik altyapısına yönelik yatırımların ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

        Öte yandan, Binance'in artık desteklemediği az sayıda token'ın da olaydan etkilendiği, bu varlıkların borsanın liste dışı bırakma prosedürleri kapsamında ele alınacağı ve söz konusu token'ları elinde bulunduran kullanıcıların da zararlarının karşılanacağı belirtildi.

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        #hack
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