Birol Sülük: “Beş yıl içinde Türkiye akıllı telefon pazarında anlamlı bir pay hedefliyoruz”

Yeni teknoloji markası ZEED, 3 Kasım'da The Peninsula İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden kablosuz kulaklıklara uzanan ürün ailesiyle tanıtılan ZEED, farklı yaşam tarzlarına ve kullanım alışkanlıklarına yönelik teknoloji seçenekleri sunuyor. “A'dan Z'ye, Sana Göre” yaklaşımıyla geliştirilen marka, teknolojiyi kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi ve erişilebilir fiyatlarla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

HERKESİN TELEFONU KENDİNE GÖRE

ZEED'in marka hikâyesi, herkesin teknolojiden aynı şeyi beklemediği düşüncesine dayanıyor. “Yaşamanın tek bir doğru yolu yok. Tek doğru telefon da yok” anlayışıyla yola çıkan marka, “A'dan Z'ye, Sana Göre” söylemiyle tüketicilere kendi önceliklerine uygun teknoloji seçme özgürlüğü sunuyor.

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ZEED, kullanıcıları yalnızca yaşlarına veya demografik özelliklerine göre değil, teknolojiyle kurdukları ilişki ve kullanım alışkanlıklarına göre ele alıyor. Günlük yaşamında uzun pil ömrüne ihtiyaç duyanlar, telefonunu içerik üretmek için kullananlar, tasarımı ön planda tutanlar, mobil oyun tutkunları ve yüksek performans arayan profesyoneller, markanın farklı ürün gruplarının odağında yer alıyor.

Bu yaklaşımla ZEED, yalnızca teknik özellikleriyle öne çıkan bir marka olmak yerine, teknolojiyi kişisel ihtiyaçlara ve yaşam tarzlarına uyarlayan bir alternatif olarak konumlanıyor.

"HERKESİN İHTİYACINA VE YAŞAM TARZINA UYGUN BİR ZEED OLSUN İSTİYORUZ"

ZEED'in lansmanında konuşan Evofone Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Birol Sülük, markanın çıkış noktasını ve Türkiye pazarındaki hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

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“Bugün teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ancak hepimizin teknolojiden beklentisi farklı. Kimi için uzun pil ömrü, kimi için kamera, kimi için tasarım, kimi içinse yüksek performans öncelikli.

ZEED’İ tam da bu farklılıklardan yola çıkarak geliştirdik. ‘A'dan Z'ye, Sana Göre’ yaklaşımımızla kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına uygun teknolojilere ulaşabilmesini istiyoruz.

ZEED ile amacımız yalnızca yeni akıllı telefon modellerini pazara sunmak değil, farklı ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve güvenilir bir teknoloji markası oluşturmak. Akıllı telefonlarımızın yanı sıra tablet ve aksesuar ürünlerimizle kullanıcıların günlük yaşamlarının farklı alanlarında yer almayı hedefliyoruz.

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Türkiye bizim için öncelikli pazar. Önümüzdeki dönemde ürün ailemizi genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı, beş yıl içerisinde Türkiye akıllı telefon pazarında anlamlı bir pay edinmeyi amaçlıyoruz. Ürünlerimizin tasarımından kullanım deneyimine, satış sonrası hizmetlerden garanti süresine kadar her aşamada kullanıcı beklentilerini ön planda tutuyoruz. Üç yıl garanti avantajımızla da kullanıcılarımıza uzun vadeli bir güven sunmak istiyoruz.

ZEED'i zaman içerisinde ürün çeşitliliği ve kullanıcı kitlesi büyüyen, teknoloji pazarında kalıcı bir yer edinen marka haline getirmeyi hedefliyoruz.”

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ÜÇ YIL GARANTİ VE GÜÇLÜ SATIŞ SONRASI HİZMET ALTYAPISI

ZEED'in Türkiye pazarındaki önemli farklılaşma noktalarından birini üç yıl garanti avantajı ve satış sonrası hizmet yaklaşımı oluşturuyor. Marka, üretim ve teknik servis süreçlerinde Evofone'un mevcut altyapısından güç alıyor.

Evofone'un Tuzla ve Kurtköy'deki üretim tesislerinde yürütülen süreçlerde, ZEED telefonlarının her biri paketleme öncesinde tek tek kapsamlı performans, fonksiyonel ve donanımsal testlere tabi tutuluyor. Bu titiz test süreçleriyle olası arıza risklerinin en aza indirilmesi, ürün dayanıklılığının artırılması ve kullanıcılara yüksek performanslı, güvenilir bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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ZEED kullanıcılarına satış sonrasında da kapsamlı bir hizmet deneyimi sunulması amaçlanıyor. Evofone'un 250'yi aşkın teknik servis uzmanı, Kağıthane, Kadıköy ve İzmir Konak'taki üç ana onarım merkezi ve beş hızlı teslim noktası, markanın satış sonrası hizmet altyapısını oluşturuyor. Servis ve geri teslim süreçlerinde ortalama üç iş günlük çözüm süresi hedeflenirken, ek garanti seçenekleri ve cihaz yenileme programları da kullanıcı deneyimini destekliyor.

ZEED, online ve fiziksel satış kanallarında yaygın bir dağıtım ağı oluşturarak Türkiye genelinde kullanıcılarla buluşmayı ve ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

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ZEED, FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÜRÜN AİLESİYLE GELİYOR

ZEED, akıllı telefon pazarına ilk etapta Z One, Z Pro 5G, Z Pro Plus 5G, Z Pro Max 5G ve Z Play modelleriyle giriş yapıyor. Markanın ürün portföyünde yer alan Z Slim ve Z Ultra modelleri ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.

Günlük kullanımda uzun pil ömrü ve akıcı bir deneyim arayanlar için geliştirilen Z One, 6.000 mAh bataryası ve 120 Hz ekranıyla öne çıkıyor. Z Pro 5G, yeni nesil bağlantı teknolojisini daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflerken Z Pro Plus 5G, Sony kamera sensörü ve pratik kısayol özellikleriyle içerik üretimine odaklanıyor. Z Pro Max 5G ise 6,9 inç ekranı, 256 GB depolama alanı ve güçlü işlemcisiyle yoğun iş temposunda yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor.

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Markanın akıllı telefon ailesinin önümüzdeki dönemde Z Slim, Z Play, Z Ultra ve Z P Limited Edition modelleriyle genişletilmesi planlanıyor. İnce tasarımıyla Z Slim, mobil oyun deneyimine yönelik özellikleriyle Z Play, gelişmiş kamera sistemiyle Z Ultra ve transparan gövde tasarımıyla Z Pro Limited, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik seçenekler sunacak.

TABLET VE AKSESUARLARLA GENİŞLEYEN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ

ZEED, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve aksesuar kategorilerindeki ürünleriyle de teknoloji ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.

Markanın tablet ailesinde yer alan Z Pad Ultra LTE, Z Pad Pro LTE ve Z Pad SE LTE modelleri; eğitim, iş hayatı ve günlük kullanım için farklı ekran boyutları, bağlantı özellikleri ve donanım seçenekleri sunuyor. Büyük ekranı ve kalem desteğiyle üretkenliğe odaklanan modellerin yanı sıra klavye ve fare gibi aksesuarlarla kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlayan seçenekler de bulunuyor.

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Aksesuar kategorisinde ise Z Watch Active akıllı saat ve Z Buds Pro kablosuz kulaklık öne çıkıyor. Z Watch Active, Bluetooth üzerinden görüşme, spor takibi ve uzun pil ömrü gibi özellikleri bir araya getirirken Z Buds Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve uzun kullanım süresiyle günlük yaşamda kesintisiz bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

ZEED ÜRÜN AİLESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefonlar

Z One – Günlük yaşamın temposuna eşlik eden uzun pil ömrü

ZEED 'in giriş segmentindeki Z One modeli, günlük iletişim, sosyal medya, video izleme ve mobil uygulama kullanımında dengeli bir deneyim arayan tüketiciler için geliştirildi.

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Özellikle öğrenciler, genç profesyoneller ve yoğun tempoda çalışan kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan model, uzun pil ömrü ve akıcı ekran deneyimini bir araya getiriyor.

6,67 inç HD+ ekranı ve 120 Hz yenileme hızı, sosyal medya akışlarında ve uygulamalar arasında geçişlerde akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesi, kullanım koşullarına bağlı olarak iki güne varan pil ömrünü desteklerken 18W şarj desteği günlük kullanım kolaylığı sağlıyor.

MediaTek Helio G81 işlemciden güç alan Z One, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Fotoğraf ve video çekimleri için 50 MP ana kamera, 2 MP yardımcı kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. 4G bağlantı desteği sunan model, Titanyum Yeşil ve Manyetik Siyah renk seçenekleriyle geliyor.

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Öne çıkan özellikler: 6,67 inç HD+ 120 Hz ekran, MediaTek Helio G81 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya, 18W şarj ve 4G bağlantı.

Z Pro 5G – 5G teknolojisine erişilebilir alternatif

Z Pro 5G, yeni nesil mobil bağlantı teknolojilerini günlük kullanım ihtiyaçlarıyla buluşturmak üzere geliştirildi. Model, özellikle 5G bağlantısından yararlanmak isteyen ve performans ile fiyat arasında denge arayan tüketicilere hitap ediyor.

6,745 inç HD+ IPS ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla donatılan cihaz, Unisoc T8200 işlemcisiyle 5G bağlantısını destekliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi, çoklu uygulama kullanımını ve günlük dosya yönetimini kolaylaştırıyor.

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6.000 mAh batarya ve 18W şarj desteğiyle uzun süreli kullanıma odaklanan modelin arka bölümünde 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı kamera, ön bölümünde ise 8 MP kamera yer alıyor.

Titanyum Yeşil, Manyetik Siyah, Prizma Gül ve Çelik Mavi renk seçenekleriyle sunulan Z Pro 5G, farklı tarzlara hitap eden tasarım alternatifleri de sağlıyor.

Öne çıkan özellikler: 6,745 inç HD+ IPS 120 Hz ekran, Unisoc T8200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya, 18W şarj ve 5G bağlantı.

Z Pro Plus 5G – İçerik üretimine odaklanan kamera deneyimi

Z Pro Plus 5G, akıllı telefonunu yalnızca iletişim için değil, fotoğraf, video ve sosyal medya içerikleri üretmek amacıyla kullanan tüketiciler için tasarlandı.

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Modelin 48 MP Sony IMX582 ana kamera sensörü, farklı ışık koşullarında detaylı fotoğraf ve video çekimlerini destekliyor. 2 MP makro kamera ve 8 MP ön kamera ise yakın plan çekimler ve görüntülü görüşmeler için farklı seçenekler sunuyor.

Z Pro Plus 5G'nin öne çıkan özelliklerinden biri olan AI Key, kullanıcıların kamera veya ses kaydı gibi sık kullandıkları işlevlere fiziksel bir tuş üzerinden hızlıca erişmesini sağlıyor. Arka bölümde yer alan Light Ring ışık halkası ise bildirimlerin görsel olarak takip edilmesine imkân tanırken cihazın tasarımına farklı bir karakter kazandırıyor.

MediaTek Dimensity 6300 5G işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model, 6,745 inç HD+ IPS ekranında 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 6.000 mAh bataryası, gün boyunca mobil içerik üretimini ve yoğun uygulama kullanımını destekliyor.

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Grafit Füme, Buzul Gri, Siber Yeşil, Kinetik Turuncu ve Nebula Kırmızı renk seçenekleriyle geliyor.

Öne çıkan özellikler: 6,745 inç HD+ IPS 120 Hz ekran, MediaTek Dimensity 6300 5G işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48 MP Sony IMX582 + 2 MP makro arka kamera, 8 MP ön kamera, AI Key, Light Ring, 6.000 mAh batarya ve 5G bağlantı.

Z Pro Max 5G – Yoğun iş temposu için geniş ekran ve performans

Z Pro Max 5G, mobil cihazını iş hayatının önemli bir parçası olarak kullanan, aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan ve geniş ekran deneyimine ihtiyaç duyan tüketiciler için geliştirildi.

Modelin 6,9 inç FHD+ IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızı, belgelerin incelenmesi, video izleme, navigasyon ve çoklu uygulama kullanımında geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. MediaTek Dimensity 7100 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle birlikte yoğun kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

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Z Pro Max 5G, 48 MP Sony ana kamera, 8 MP yardımcı kamera ve 13 MP ön kamerayla donatıldı. Çift hoparlör sistemi, multimedya deneyimini desteklerken 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj, yoğun günlerde kullanım kolaylığı sağlıyor.

5G bağlantı desteğine sahip model, Plazma Turuncu ve Uzay Gri renk seçenekleriyle sunuluyor.

Öne çıkan özellikler: 6,9 inç FHD+ IPS 120 Hz ekran, MediaTek Dimensity 7100 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 48 MP Sony + 8 MP arka kamera, 13 MP ön kamera, çift hoparlör, 6.000 mAh batarya, 33W hızlı şarj ve 5G bağlantı.