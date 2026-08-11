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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bloomberg HT'ye "Yılın Ekonomi Kanalı" ödülü

        Bloomberg HT'ye "Yılın Ekonomi Kanalı" ödülü

        Türkiye Basın Federasyonu tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'nde Bloomberg HT, "Yılın Ekonomi Kanalı" ödülüne layık görüldü. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        Bloomberg HT'ye "Yılın Ekonomi Kanalı" ödülü

        Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Bloomberg HT, "Yılın Ekonomi Kanalı" ödülüne layık görüldü. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.

        TÜBAF tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.

        TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, törende yaptığı konuşmada bu yıl 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni düzenlediklerini belirterek, medya sektöründe önemli çalışmalara imza atan isimlerin ve kuruluşların jüri tarafından titizlikle belirlendiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında doğru ve güvenilir bilginin önemine dikkat çekerek medyanın toplumdaki rolünü vurguladı.

        Yılmaz, "Gazetecilik, doğru bilgiyi ve gerçek haberi sorumlu, adil ve hakkaniyetli bir anlayışla millete ulaştırma vazifesidir. Toplumun ve hayatın aynası olan basın, insanımızın sesini ve ülkemizin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biridir. Meslek etiği ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde alın ve fikir teri döken her medya mensubu, halkın doğru ve güvenilir habere erişiminin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

        Gazeteciliğin taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle bir kamu hizmeti niteliğinde olduğunun altını çizen Yılmaz, "Kalemini, köşesini ve sahip olduğu imkânları milletin yararına kullanan gazeteci, ülkesine değerli bir hizmet sunar. Gazeteci; ufuk açıcı fikirleri, sert fakat hakkaniyetli eleştirileri, isabetli tespit ve teşhisleriyle topluma yol gösterir" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasının ardından ödülleri sahiplerine takdim etti.

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