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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW'den 8 bin kişilik işten çıkarma planı

        BMW'den 8 bin kişilik işten çıkarma planı

        Alman otomotiv devi BMW, yeniden yapılanma planı kapsamında Almanya'da yaklaşık 8 bin kişiyi etkilemesi beklenen işten çıkarma programını hayata geçiriyor. Şirket 2027 ortasına kadar bölümlerin ve bunlara bağlı yönetim pozisyonlarının sayısını yüzde 20 azaltmayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BMW'den 8 bin kişilik tasarruf planı

        Alman otomotiv üreticisi BMW, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla yapay zeka, yönetim kadrolarında küçülme ve iki yeni model lansmanını içeren yeniden yapılanma planını açıkladı.

        Şirket, orta vadede otomotiv faaliyetlerindeki kâr marjını yüzde 3-5 seviyesine çıkarmayı, 2030'ların başında ise yüzde 8-10 aralığına taşımayı hedefliyor.

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        Avrupa otomotiv sektörü zayıf talep, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin baskısıyla karşı karşıya bulunurken, BMW de son dönemde kârlılık uyarılarıyla gündeme geldi.

        BMW, haziran ayında Çin'deki zayıf performans nedeniyle üç yılı aşkın sürede üçüncü kez kâr uyarısında bulunmuştu. Şirketin Almanya'da yaklaşık 8 bin kişiyi etkilemesi beklenen işten çıkarma programı da rakipleri Volkswagen ve Mercedes-Benz'in maliyet azaltma adımlarına katılmasına yol açtı.

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        HİSSELER 6 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

        Öte yandan, BMW'nin hisseleri son bir yılda üçte birden fazla değer kaybederek 6 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi.

        Şirket, toparlanma planını Münih'teki genel merkezinde düzenlenen iki günlük yatırımcı etkinliğinde açıkladı.

        BMW, ana otomotiv faaliyetlerinde orta vadede yüzde 3-5 seviyesinde kâr marjı hedefliyor. Şirket, 2030'ların başında ise faaliyet marjını yüzde 8-10 aralığına çıkarmayı amaçlıyor. BMW'nin son sonuçlarında söz konusu marj yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyordu.

        YÖNETİM KADROSU YÜZDE 20 AZALACAK

        BMW, 2027 ortasına kadar bölümlerin ve bunlara bağlı yönetim pozisyonlarının sayısını yaklaşık beşte bir oranında azaltmayı planlıyor.

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        Yapay zeka da şirketin daha yalın bir yapıya kavuşması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasında merkezi rol üstlenecek.

        Mayıs ayında CEO görevini devralan Milan Nedeljković, planın otomotiv sektöründe önümüzdeki yıllarda belirleyici olacak giderek daha sert rekabet ortamına karşı BMW'nin konumunu güçlendireceğini ifade etti.

        Nedeljković, planın bir maliyet tasarrufu programı olmadığını söyledi.

        UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ MODEL PLANI

        BMW, farklı pazarlardaki tüketici eğilimlerine göre ürün stratejisini de yeniden şekillendiriyor.

        Şirket, 2028'den itibaren Avrupa'da daha düşük fiyat segmentine yönelik yeni bir elektrikli araç sunmayı planlıyor. ABD'de ise daha yüksek gelir grubundaki tüketicilere yönelik yeni bir lüks SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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        Çin'de üretimi daha fazla yerelleştirmeyi planlayan BMW, otonom sürüş ve entegre yazılım gibi teknolojilerde yerel ortaklarla daha fazla çalışmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Çin'deki üretim tesislerinden Güneydoğu Asya'ya ihracat yapma ihtimalini de değerlendiriyor.

        Nedeljković, Çin otomobil pazarındaki değişimin hızını önceden öngöremediklerini ve bu nedenle tahminlerinde temkinli davrandıklarını belirtti.

        ÇİNLİLER BATILI ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR

        Batılı otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de tüketicilerin yerli markalara hızlı şekilde yönelmesi nedeniyle satış baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

        Çin, uzun süredir BMW başta olmak üzere Avrupalı otomobil üreticileri için önemli bir kâr kaynağı konumunda bulunuyor.

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        ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri de sektördeki baskıyı artırırken, BMW Güney Carolina'nın Spartanburg kentindeki üretim tesisi sayesinde bazı rakiplerine kıyasla ABD tarifelerine daha düşük düzeyde maruz kalıyor.

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        #elektrikli otomobil
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