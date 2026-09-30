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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Borsa güne düşüşle başladı

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalışla 12.206,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        GÖZLER BUGÜN ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLERDE

        Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklandı.

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        Yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon korkularını körüklemesi başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açması, tahvil piyasasında satış baskısına sebep oluyor.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        #borsa
        #BIST100
        #petrol
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