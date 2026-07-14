Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.079,97 %-0,09
        DOLAR 47,0356 %0,02
        EURO 53,8130 %0,50
        GRAM ALTIN 6.181,99 %2,24
        FAİZ 41,24 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 89,62 %2,84
        BITCOIN 64.723,00 %4,14
        GBP/TRY 62,9987 %0,30
        EUR/USD 1,1441 %0,53
        BRENT 83,89 %0,71
        ÇEYREK ALTIN 10.107,55 %2,24
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybederek 14.079,97 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 176,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yakından takip edildiği ve ABD'de yıllık enflasyonun haziranda beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıfladığı ortamda karışık seyrediyor.

        ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

        Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışına ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Başkanı Kevin Warsh'ın sunumu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 12 Temmuz 2026 (Hürmüz Boğazına Alternatif Rota)

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 30 kişi gözaltında... Altındaki iniş-çıkış nasıl okunmalı? İleri yaşta doğurganlık neden azalır? Netanyahu Trump'ı ikna edebilir mi? "First Lady" sofrasını o hazırladı! Burası Haftasonu'nu Kübranur Uslu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat