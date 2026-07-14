Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 176,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yakından takip edildiği ve ABD'de yıllık enflasyonun haziranda beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıfladığı ortamda karışık seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışına ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Başkanı Kevin Warsh'ın sunumu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.