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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 198,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,10 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,43 ile kimya petrol plastik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım planının beklenenden sınırlı kalması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş risk iştahını desteklerken, yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yoğunlaşan satışların öncülüğünde günü satıcılı tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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