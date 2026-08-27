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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 14.575,51 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 180,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının teknoloji hisselerine alım getirmesine karşın, ABD'de süren enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma öncesinde karışık bir seyir izliyor.

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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo enflasyonu, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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