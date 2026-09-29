Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,20 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Anthropic'in halka arz ve yatırım planlarına ilişkin haberler teknoloji hisselerini desteklerken, tahvil faizlerinin yüksek seyri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırlıyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların odağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından atılabilecek adımlara çevrildi.

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Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.