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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Avrupa borsaları ise güçlü şirket bilançolarının desteğiyle pozitif seyretti.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günü alıcılı bir seyirle tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

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        Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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