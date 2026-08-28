Boyner Vakfı'ndan geleceğe yatırım: Hedef 5 bin kadına iş imkanı

Boyner Grup, toplumsal fayda çalışmalarını 2016 yılında Boyner Vakfı çatısı altında topladı. Yeni dönemde Vakfın odağındaki temel sorunun "Kaç kişiye ulaştık?" değil, "Bir insanın hayatında neyi değiştirdik?" olacağı ifade edilirken; Vakfın önümüzdeki beş yılda yalnızca proje yürüten değil; sosyal etki alanında bilgi üreten, deneyimini paylaşan ve alana katkı sağlayan bir kurum olmayı hedeflediği kaydedildi. Boyner Vakfı ayrıca ilk Sosyal Etki Raporu’nu önümüzdeki yıl yayımlayacaklarını belirtti.

Kadınların ekonomik güçlenmesinin temel önceliklerden biri olmaya devam edeceği, eğitim, girişimcilik, sosyal inovasyon ve çocukların korunması alanlarındaki çok paydaşlı çalışmaların da büyütüleceği aktarıldı.

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"SOSYAL ETKİ KENDİ EVİNDEN BAŞLAMALI"

Boyner Grup CFO'su Özgür Tokgöz Altun, yarım asrı aşan yolculuklarında başarıyı hiçbir zaman yalnızca mağaza sayısı, çalışan sayısı ya da finansal sonuçlarla tarif etmediklerini söyledi. Altun, nasıl bir kurum olduklarının, çalışanlarına nasıl bir ortam sunduklarının ve topluma nasıl katkıda bulunduklarının da bu tanımın parçası olduğunu belirtti.

Grup Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu, Grup genelinde kadın çalışan oranının yüzde 46'ya, Boyner Büyük Mağazacılık'ta ise yüzde 50,5'e ulaştığını aktaran Altun, bu oranların kendileri için yalnızca rakam olmadığını, nasıl bir gelecek istediklerini gösteren bir pusula olduğunu vurguladı.

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Altun, "Başkalarına söylediğiniz bir şeyi önce kendi kurumunuzda yapmanız gerekiyor. Kadınların ekonomik hayata katılımını savunuyorsak kendi istihdam politikalarımızda bunun karşılığını yaratmalıyız" derken açıklamalarına şöyle devam etti:

Seninle Tamam'ı yalnızca bir işe alım projesi olarak görmüyoruz. Kadınların çalışma hayatından neden uzaklaştığını anlamaya ve bu engellere uygun bir model yaratmaya çalışıyoruz. Esnek çalışma, oryantasyon ve mesleki gelişim bu modelin parçaları. İlk aşamada altı şehirde test ettiğimiz modeli Boyner mağazalarının bulunduğu şehirlerde ölçeceğiz. Üç yıl içinde ise 5.000'den fazla kadının yeniden iş hayatına katılmasını hedefliyoruz.”

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"ARTIK YALNIZCA KAÇ KİŞİYE ULAŞTIĞIMIZI DEĞİL, NEYİ DEĞİŞTİRDİĞİMİZİ ÖLÇECEĞİZ"

Boyner Vakfı Genel Sekreteri Cihan Alpay ise Vakfın 2016 yılında kurulduğunu, ancak hikayesinin Boyner'in çok daha eskiye uzanan toplumsal fayda çalışmalarına dayandığını hatırlattı. Alpay, amaçlarının bu birikimi daha kurumsal, sürdürülebilir ve etkisi ölçülebilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirtti.

Vakfın bugün yalnızca burs veren, bağış yapan ya da tek tek sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir yapı olarak konumlanmadığını ifade eden Alpay, eğitim, girişimcilik, kadınların ekonomik güçlenmesi, sosyal inovasyon ve çocukların korunması alanlarında çok paydaşlı projeler geliştiren bir sosyal etki kuruluşu olmayı hedeflediklerini söyledi.

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Alpay, önümüzdeki dönemin temel kelimesinin "etki" olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Artık yalnızca kaç kişiye ulaştığımızı değil, neyi değiştirdiğimizi ölçeceğiz. İlk Sosyal Etki Raporu ile yaratılan değişimi, bu etkinin devam edip etmediğini ve desteklediğimiz kişilerin daha sonra başkalarının hayatında bir değişim yaratıp yaratmadığını da takip edeceğiz. Her işi doğrudan Vakfın yürütmesi gerekmiyor. Doğru fikri ve doğru paydaşları bulmak da sosyal etkinin bir parçası. Bunun en iyi örneğini Buluşum, Sinemasal ve Yuvarla gibi girişimlerle de test ettik. Uzun vadede mezunların, mentorların, gönüllülerin, üniversite elçilerinin ve destekçilerin birbirini beslediği bir topluluk oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu hedefle iyi geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

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SHE LAB, İLK YILINDA 35 ŞEHİRDEN 6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ALDI

UNDP Türkiye ve Boyner Grup iş birliğiyle yürütülen SHE LAB, ilk yılında 35 şehirden 6 binden fazla başvuru aldı; programdan 291 genç kadın mezun oldu. Program, 2024 PRIDA Ödülleri'nde "Sosyal Sürdürülebilirlik Faaliyetleri", 2025 Communitas Awards'ta "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Kadın girişimcilere yönelik İyi İşler programında ise 2025 yılında 27 kadın girişimcinin mezun olmasıyla toplam mezun sayısı 120'a ulaştı. Mezunların ürünleri Boyner.com üzerinden satışa sunuluyor. Program, 2016 yılında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) toplantısında örnek program olarak tanıtıldı ve Dünya Bankası'nın küresel SheWorks raporunda yer aldı.