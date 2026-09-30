Brisa’dan akü pazarında yeni hamle

Voltedge markasıyla akü pazarına giriş yapan Brisa, Exide Technologies ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle ürün portföyünü daha da güçlendiriyor.

Anlaşma kapsamında Brisa, EXIDE markalı otomotiv, marin ve motosiklet akülerinin Türkiye'deki tek resmi distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

Brisa, Exide ürünlerini Otopratik ve Propratik servis noktalarının yanı sıra oluşturduğu özel akü bayi ağı aracılığıyla Türkiye genelinde müşterileriyle buluşturacak.

Şirket, bu iş birliğiyle akü yenileme pazarındaki etkinliğini artırmayı ve müşterilerine daha geniş bir ürün gamı sunmayı hedefliyor.

Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, iş birliği ile ilgili olarak, "Akü iş kolunu, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet ekosisteminin stratejik bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle ağır vasıta, ticari araç ve filo segmentlerindeki varlığımızı güçlendirmeyi ve akü pazarında güçlü bir konum oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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Exide Technologies Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İhracat Satış Müdürü Giuseppe Bordini ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye, güçlü otomotiv pazarı ve gelişmiş satış sonrası yapısıyla Exide Technologies için çok önemli bir pazar. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda müşterilerimize yalnızca ürün değil, uzun vadeli performans ve güvenilirlik sunmayı hedefliyoruz. Exide'ın teknoloji ve ürün uzmanlığını Brisa'nın yaygın erişim ve saha gücüyle bir araya getirerek müşterilerimize daha geniş bir değer önerisi sunacağız" ifadelerini kullandı.