Çalık Renewables'ın Zatriq Projesi’nde ilk türbinler devreye alındı

Çalık Renewables'ın Kosova'nın Zatriq Bölgesi'nde geliştirdiği rüzgâr enerjisi projesi, ilk elektrik üretiminin gerçekleşmesiyle önemli bir aşamayı geride bıraktı.

73 MW kurulu güce sahip ve toplam 12 rüzgâr türbininden oluşan santralde, elektrik üretimi kademeli olarak devreye alınırken, projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kosova'nın yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirecek

Toplam 106 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Zatriq RES, Kosova'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Rüzgâr enerjisi potansiyelini değerlendiren proje, ülkenin temiz enerji dönüşümünü hızlandırırken enerji arz güvenliğini de destekleyecek. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 183.395 MWh elektrik üretmesi öngörülen santral, yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacak. Proje sayesinde yıllık yaklaşık *189.264 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Tam kapasiteye ulaşma hedefimize güçlü adımlarla ilerliyoruz"

"Zatriq RES'te ilk elektrik üretiminin hem Çalık Renewables'ın uluslararası büyüme yolculuğunda hem de Kosova'nın enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini ifade eden Çalık Renewables Genel Müdürü Emre Erdoğan, "Yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemizi ve yetkinliğimizi uluslararası pazarlara taşıyarak, ülkelerin düşük karbonlu geleceğine uzun vadeli katkı sunuyoruz. Kosova'da hayata geçirdiğimiz Zatriq RES'in ilk elektrik üretimine başlamasıyla birlikte projemizde kritik bir eşiği başarıyla geride bıraktık. Tam kapasiteyle devreye alındığında yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak bu yatırımın, Kosova'nın enerji arz güveliğini güçlendireceğine ve yenilenebilir enerji alanındaki bölgesel varlığımızı daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çalık Renewables, farklı coğrafyalarda geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle sürdürülebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, sahip olduğu proje geliştirme, mühendislik ve işletme yetkinliklerini uluslararası ölçekte hayata geçirerek faaliyet gösterdiği ülkelerin enerji dönüşümüne kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.