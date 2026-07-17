Çin-Türkiye yapay zeka iş birliği için Pekin’de stratejik anlaşma imzaladı

Pekin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İş Birliği Merkezi ile Zhongguancun Dongsheng Teknoloji Parkı tarafından, AI Origin Community'de düzenlenen "Türkiye'ye Açılmak: Çin-Türkiye Yapay Zeka Endüstri Diyaloğu" etkinliği kapsamında Cloudone ile Zhongguancun Dongsheng Teknoloji Parkı arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni, Pekin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İş Birliği Merkezi Başkan Yardımcısı Zheng Zhiming ile ATA Grup Yönetim Kurulu Başkanı, TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Taraflar; yapay zeka odaklı projeler, girişimci destekleri, ortak programlar ve pilot uygulamalar konularında birlikte çalışacak. İş birliği, yalnızca Çinli teknoloji şirketlerinin Türkiye pazarına açılmasını değil, Türkiye'de geliştirilen ihtiyaç ve çözümlerin de Çin'in güçlü inovasyon ekosistemiyle buluşturulmasını hedefleyen çift yönlü bir model üzerine kuruldu.

ÜÇ ALANDA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Anlaşma kapsamında öncelikli olarak üç alanda ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. İlk olarak, Türkiye ve Çin pazarına açılmak isteyen girişimlere yönelik karşılıklı kuluçka programları oluşturularak şirketlere, ev sahibi ülkede 3 ila 6 ay süreyle ofis alanı ve operasyonel destek sağlanacak.

İkinci olarak taraflar; hackathonlar, girişimcilik yarışmaları, konferanslar ve sektörel etkinliklerde ortak organizasyonlar düzenleyerek girişimcilerin uluslararası ekosistemlere erişimini destekleyecek. Cloudone hackathonları ile Dongsheng Cup Uluslararası Girişimcilik Yarışması gibi programlarda ortak çalışmalar yürütülmesi de planlanıyor.

İş birliğinin üçüncü ayağını ise her iki ekosistemde faaliyet gösteren olgun teknoloji şirketlerinin bir araya getirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda şirketler arasında yatırım, finansman, teknoloji geliştirme ve pazara giriş süreçlerine yönelik yeni iş birlikleri teşvik edilecek.