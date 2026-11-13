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        Haberler Ekonomi Borsa Çitlekçi fonlardaki paylarını geri aldı

        Çitlekçi fonlardaki paylarını geri aldı

        Çitlekçi Mağazacılık, tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan toplam 13 milyon 857 bin 770 adet payını borsa dışında virman yoluyla geri aldı. Pay başına 81.85 TL fiyatla gerçekleştirilen işlemin toplam tutarı yaklaşık 1.13 milyar TL oldu. Şirketin geri aldığı payların sermayesindeki oranı yüzde 10.32'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Çitlekçi fonlardaki paylarını geri aldı

        Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan şirket paylarının tamamını geri aldığını açıkladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 12 Kasım'da pay başına 81.85 TL fiyatla 13 milyon 857 bin 770 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Borsa dışında virman yoluyla yapılan işlemin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar 134 milyon TL olarak hesaplandı.

        Şirketin açıklamasında, geri alım işleminin tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payları kapsadığı belirtildi. Buna göre DOH fonundan 3 milyon 538 bin 38 TL nominal, THF fonundan ise 10 milyon 319 bin 732 TL nominal tutarlı pay alındı.

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        İşlemlerin, 11 Kasım tarihli borsa kapanış fiyatı olan 81.85 TL üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi. Böylece tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan Çitlekçi paylarının tamamı şirket tarafından alınmış oldu.

        Gerçekleştirilen son işlemle birlikte Çitlekçi'nin sahip olduğu kendi paylarının sayısı 18 milyon 571 bin 628 adede yükseldi. Bu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 10.3176 olarak açıklandı.

        Şirket, 18 Eylül'de aldığı geri alım kararı kapsamında 24 milyon nominal tutara kadar pay geri alımı yapılmasını ve bu işlemler için azami 2.4 milyar TL kaynak kullanılmasını kararlaştırmıştı.

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        Geri alım programının gerekçesi olarak şirket paylarının fiyatının faaliyetlerin gerçek performansını yansıtmaması, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve fiyat istikrarının desteklenmesi gösterilmişti.

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