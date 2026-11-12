DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadınların ve gençlerin yönettiği KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla üç farklı programı kapsayan 175 milyon euro tutarında finansman anlaşması imzaladı.

Finansmanın 50 milyon eurosu Türkiye İş Hayatında Kadın Programı (Türkiye Women in Business-TurWiB) kapsamında kadın liderliğindeki KOBİ’lere, 50 milyon eurosu Türkiye İş Hayatında Gençler Programı (Türkiye Youth in Business-TurYiB) kapsamında genç girişimcilere, 75 milyon eurosu ise Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (Green Economy Financing Facility-GEFF III) kapsamında enerji ve kaynak verimliliği başta olmak üzere yeşil dönüşüm yatırımlarına yönlendirilecek.

REKLAM

TurWiB programıyla kadınların yönettiği KOBİ’lerin finansmana erişimi ve işletme kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenirken, ilk kez katıldığı TurYiB programıyla gençlerin yönettiği işletmelerin yatırım, üretim ve istihdam olanakları desteklenecek.

Paketin yeşil dönüşüm ayağını oluşturan GEFF III, DenizBank’ın EBRD ile 2010 yılından bu yana yeşil tahvil dahil toplam 392 Milyon dolar kaynak sağladığı yeşil finansman iş birliğini yeni yatırım alanlarıyla genişletiyor.

Program kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve temiz ulaşımın yanı sıra döngüsel ekonomi, tarım, sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve belirli sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan konutlar da finansman kapsamına alınıyor.

REKLAM

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünün artırılmasında, finansmana erişimin yaygınlaştırılmasının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

17 YILDA 1.1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Baştuğ, "DenizBank olarak kadınların ve gençlerin ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, KOBİ’lerin gelişimini ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş yatırımlarını desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle de bu alanlardaki faaliyetlerimizi somut kriterlere dayandırarak finansman kaynaklarımızı ekonomik, toplumsal ve çevresel değer yaratacak yatırımlara yönlendiriyoruz" dedi.

REKLAM

EBRD ile 17 yıldır süren ortaklıklarına da değinen Baştuğ, "EBRD’nin Türkiye’de iş birliği yaptığı ilk banka olarak başlayan ortaklığımızla bugüne kadar tarımdan KOBİ’lere, yeşil finansmandan dijital dönüşüme ve deprem bölgesinin finansmanına uzanan farklı alanlarda yaklaşık 1.1 milyar dolar kaynak sağladık. 175 milyon Euro tutarındaki yeni finansman paketimizle de kadınların ve gençlerin yönettiği işletmelerin finansmana erişimini genişletirken, yeşil dönüşüm yatırımlarının daha fazla sektörde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağız. Çok taraflı kalkınma bankalarıyla geliştirdiğimiz uzun soluklu iş birlikleriyle ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini ve rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

REKLAM

"KAPSAYICILIĞI VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ EŞ ZAMANLI ELE ALIYORUZ"

EBRD Türkiye ve Kafkasya Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bu finansman paketiyle, Türkiye’de yürüttüğümüz üç temel programı, Kadınların İş Hayatına Katılımı (Women in Business), Gençlerin İş Hayatına Katılımı (Youth in Business) ve Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nı (GEFF), DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz tek bir finansman işlemi ile bir araya getiriyoruz. İş birliğimizin kapsamını genişleten bu paket sayesinde kapsayıcılığı ve yeşil dönüşümü eş zamanlı olarak destekliyoruz. EBRD finansmanını, Avrupa Birliği, Türkiye Hazinesi ve Temiz Teknoloji Fonu’nun katkılarıyla bir araya getirerek kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı; 2023 depremlerinden etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki yeşil yatırımları desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.