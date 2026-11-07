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        Haberler Ekonomi Otomobil Doğuş Otomotiv'den peş peşe hamleler! Volkswagen'in ardından Skoda ile yeni adım

        Doğuş Otomotiv'den peş peşe hamleler! Volkswagen'in ardından Skoda ile yeni adım

        Doğuş Otomotiv, Skoda markasının Irak'taki satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenmek üzere niyet mektubu imzaladı. Daha önce Volkswagen ile Irak, Azerbaycan ve Suriye pazarlarına yönelik benzer adımlar atan şirket, yurt dışındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Doğuş Otomotiv, geçtiğimiz günlerde Volkswagen Grubu ile Türkiye'de otomobil üretimi imkanlarının değerlendirilmesine yönelik de bir niyet mektubu imzalamıştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Doğuş Otomotiv'den Irak hamlesi

        Doğuş Otomotiv, yurt dışındaki faaliyetlerini genişletmeye yönelik yeni bir adım attı.

        Şirket, Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Skoda markasının Irak'taki binek otomobil satışları ve satış sonrası servis hizmetlerini üstlenmek amacıyla Skoda Auto A.S. ile niyet mektubu imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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        5 Kasım 2026 tarihli açıklamaya göre taraflar, Irak pazarındaki faaliyetlerin esaslarını belirleyecek nihai anlaşma üzerinde çalışacak.

        SKODA İLE İŞ BİRLİĞİ IRAK'A TAŞINIYOR

        Doğuş Otomotiv, KAP açıklamasında, Türkiye'de yürütülen Skoda ile mevcut iş birliğini yeni bir boyuta taşımayı hedeflediğini belirtti.

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        Bu kapsamda imzalanan niyet mektubu, Skoda markalı binek otomobillerin Irak'taki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesine yönelik nihai anlaşmanın hazırlığını kapsıyor.

        Şirket, söz konusu iş birliğiyle Volkswagen Grubu'nun Irak pazarındaki büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Henüz nihai anlaşma imzalanmazken operasyonun ne zaman başlayacağına, yatırım tutarına veya kurulacak satış ve servis ağının büyüklüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

        IRAK, AZERBAYCAN VE SURİYE'DE PEŞ PEŞE ADIMLAR

        Doğuş Otomotiv'in Skoda için Irak'ta attığı adım, şirketin son dönemde Volkswagen Grubu markalarıyla farklı ülkelerde başlattığı distribütörlük girişimlerine bir yenisini ekledi.

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        Şirket, Temmuz 2025'te Volkswagen markalı binek otomobillerin Irak ve Azerbaycan'daki satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenmek amacıyla Volkswagen AG ile iki ayrı niyet mektubu imzalamıştı.

        Aralık 2025'te Volkswagen markası için Suriye pazarına yönelik benzer bir adım atan Doğuş Otomotiv, Ocak 2026'da ise Skoda'nın Suriye'deki distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.

        Son açıklamayla birlikte şirketin distribütörlük girişimleri Volkswagen ve Skoda markaları üzerinden Irak, Azerbaycan ve Suriye pazarlarını kapsayan bir yapıya ulaştı.

        VOLKSWAGEN İLE ÜRETİM GÖRÜŞMELERİ DE GÜNDEMDE

        Doğuş Otomotiv, Skoda ile Irak pazarına yönelik attığı adımdan kısa süre önce Volkswagen Grubu ile Türkiye'de otomobil üretimi imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla da bir niyet mektubu imzalamıştı.

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        30 Ekim 2026 tarihinde duyurulan gelişme, Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme ihtimalini yeniden gündeme taşımıştı.

        Alman üretici, 2019 yılında Manisa'da yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla fabrika kurmayı planlamış, ancak 2020 yılında söz konusu projeden vazgeçmişti.

        Doğuş Otomotiv ile imzalanan yeni niyet mektubu, Volkswagen'in Türkiye'de yeniden üretim faaliyetlerine başlayabileceği beklentisini gündeme getirse de yatırımın kapsamı, üretilecek modeller, tesisin konumu ve takvimi henüz netleşmiş değil.

        Böylece Doğuş Otomotiv, bir yandan Volkswagen Grubu markalarının komşu ülkelerdeki satış ve servis faaliyetlerini üstlenmeye yönelik girişimlerini sürdürürken diğer yandan Türkiye'de olası otomobil üretimi için yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyor.

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        #Doğuş Otomotiv
        #Skoda
        #volkswagen
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