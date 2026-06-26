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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyesini gördü

        Dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyesini gördü

        ABD Merkez Bankasının (Fed) ileriye dönük para politikalarında "şahin" tutum sergileyeceğine yönelik beklentilerin dolar talebini desteklemesiyle dolar/yen paritesi, 161,95'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyesini gördü

        Orta Doğu'daki gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

        Bölgede sağlanan ateşkesin kalıcılığına yönelik iyimserlik küresel enflasyon ve büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilese de küresel merkez bankalarının gelecek dönemde daha temkinli adımlar atacağı öngörülerini ortadan kaldırmadı.

        Bu doğrultuda Fed'in uzun süre sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların küresel para birimleri karşısındaki yükselişini hızlandırdı.

        Bu gelişmeyle dolar/yen paritesi 161,95 seviyesine çıkarak Temmuz 1986'dan beri en yüksek seviyeyi gördü ve böylece parite son 40 yılın zirvesini test etti.

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