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        Haberler Ekonomi Sigorta "Dünyanın en iyilerinden sigorta sektörlerinden birisi olduk"

        "Dünyanın en iyilerinden sigorta sektörlerinden birisi olduk"

        Habertürk TV'de yayınlanan Sigorta Sayfası Programına katılan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, sigorta sektörünün yıllardır zor şartlar ve rekabetçi ortamda sağlıklı çalışmalar yaparak dünyanın sayılı sigorta sektörlerinden birisi haline geldiğini belirterek, "Bu sigorta sektörünün sağlıklı rekabet eden yapısından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu

        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Rekabet kaliteyi getirdi

        Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, 2026'nın savaşın etkisene rağmen göreceli olarak olumlu bir yıl olduğunu kaydederek, "Poliçe adedine baktığımızda trafik sigortasında yüzde 3, kasko ve sağlık sigortasında yüzde 5'lik poliçe adedi artışı oldu. Prim turarı ise yılın ilk 6 ayında yüzde 26 artış kaydetti. 622 milyar lira prim üretimi gerçekleştirildi. Prim üretimi enflasyonun 6 puanlık altında. Ortalama primlerde reel olarak küçülme var. Savaş nedeniyle artan maliyetleri sigorta sektörü fiyatlara yansıtmadı. Sektörün kar marjının daraldığını söyleyebiliriz" dedi.

        "BUNDAN SONRA ENFLASYON KADAR ARTAR"

        Kasko sigortalı araç sayısının 9,5 milyon olduğunu hatırlatan Uğur, bu alanda enflasyonun 12 puan altında yüzde 20'lik prim artışı gerçekleştiğini kaydederek şunları söyledi: "Bunun temel sebebi sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıda olması. Öyle sağlıklı bir yapıdayız ki herkesin kendi stratejisi, taktiği var bunu uyguluyor. Bu da rekabeti sağlıyor. Geçmiş yıllara baktığımızda ortalama prim artışlarının bazen enflasyonun altında bazen üstünde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem de artışların enflasyon kadar olabileceğini düşünüyorum."

        Uğur, sigorta sektörünün yıllardır rakebetçi ortamda sağlıklı çalışmalar yaparak dünyanın sayılı sigorta sektörlerinden birisi haline geldiğini belirterek, "Bu sigorta sektörünün sağlıklı rakebet eden yapısından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

        Kasko sigortası yaparken acentelere danışılması gerektiğini söyleyen Uğur, sağlık sigortalarında büyümenin devam edeceğini, bu alanda özel hastanelerin gelişmesinin sağlık sigortalarına destek olduğunu söyedi.

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        #sigorta
        #Sompo Sigorta
        #sağlık sigortası
        #kasko
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