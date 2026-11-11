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        Haberler Ekonomi Enerji EBRD, Türkiye'de temiz enerjiye beş yılda 6 milyar dolar yatırım planlıyor

        EBRD, Türkiye'de temiz enerjiye beş yılda 6 milyar dolar yatırım planlıyor

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye Yenilenebilir Enerji Hızlandırma ve Temiz Geçiş Platformu'nun (REACT) projelerine 6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        EBRD, Türkiye'de temiz enerjiye 6 milyar dolar yatırım planlıyor

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte hayata geçirilen Türkiye Yenilenebilir Enerji Hızlandırma ve Temiz Geçiş Platformu’na katıldı ve önümüzdeki 5 yıl içinde platformun projelerine 6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

        Yapılan açıklamaya göre EBRD, platformun kurulmasını desteklemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışarak platformun şekillenmesinde aktif bir rol oynadı.

        Platform ayrıca Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu’nun yanı sıra Glasgow Net Sıfır Finans İttifakı (GFANZ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), İklim Yatırım Fonları (CIF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Kömürden Kurtulma İttifakı (PPCA), Danimarka Kraliyet Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından da destekleniyor.

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        Platform, COP31 35-by-35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü doğrultusunda, enerji üretimi, şebeke altyapısı, enerji depolama, esneklik çözümleri, imalat ve elektrifikasyon dahil olmak üzere yenilenebilir enerji değer zinciri genelinde 2040 yılına kadar 300 milyar dolar tutarında yatırımın harekete geçirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

        EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso "EBRD, Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir varlığa sahip ve ülkenin enerji dönüşümünü desteklemek için yatırımları harekete geçirerek ve uzmanlığımızı devreye sokarak bu deneyimden yararlanmaya hazır. Türkiye, enerji dönüşümü için iddialı hedefler belirlemiş ve bu hedefleri yatırıma ve eyleme dönüştürme konusunda gösterdiği kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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        Renaud-Basso konuşmasında "Türk ortaklarımızla olan yakın işbirliğimizi temel alarak bu platformu kurmak ve ilk imzacılarından biri olmakla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin TDIP programına yönelik deneyimimiz ve taahhüdümüzden yararlanarak, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyle desteklenen, daha dayanıklı ve rekabetçi bir ekonomiye doğru ülkenin ilerleyişini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #EBRD
        #cop31
        #enerji
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