“Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” COP31 özel seçkisi Akra Antalya’da

Sürdürülebilirliği, insan ve inovasyon temelli bütüncül bir yaklaşıma dönüştüren Borusan Grubu, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, sanatın dönüştürücü gücüyle uluslararası diyaloğa katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kırk yılı aşkın süredir insan faaliyetlerinin yeryüzündeki etkilerini belgeleyen dünyaca ünlü sanatçı Edward Burtynsky'nin eserleri, Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle sergileniyor. Sergiye, sürdürülebilirlik çalışmalarını Ethical Tourism programı altında toplayan Akra Antalya ev sahipliği yapıyor.

Burtynsky’nin COP31 çerçevesinde yeniden şekillenen “Dönüşen Yeryüzü” sergisi, insanın yeryüzü üzerindeki etkisini ve bu etkinin gelecek kuşaklara bırakacağı ekolojik mirası odağına alıyor. Kanadalı sanatçı, endüstriyel üretim alanlarını, madenleri ve tarım arazilerini geniş manzara çalışmalarıyla ele alarak ilerlemenin ardında bıraktığı izleri görünür kılıyor. Burtynsky’nin çarpıcı görsel anlatımı hem insan müdahalesinin ölçeğini hem de bu dönüşümün kalıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor.

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Serginin dikkat çeken bölümlerinden birini, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi ve TEMA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen “Erozyon” serisi oluşturuyor. Burtynsky’nin Anadolu coğrafyasında havadan gerçekleştirdiği çekimlerden oluşan bu özel bölüm; toprağın binlerce yıllık hafızası ile insan müdahalesini aynı karede görünür kılıyor.

Bu fotoğraf seçkisine, sanatçının uzun yıllara yayılan üretimini ödüllü besteci Phil Strong’un müzikleriyle birleştiren 22 dakikalık (immersive) multimedya deneyimi “In the Wake of Progress” eşlik ediyor. İlk kez sergilenecek bu çalışma, görsel estetik ile sarsıcı yüzleşmeyi harmanlıyor. Borusan Contemporary’nin bu çok katmanlı ve etkileyici sergisi, Borusan Holding iş birliğiyle COP31 süresince Akra Antalya’da görülebilir.