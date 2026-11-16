Ege Yapı'dan Wyndham ile iş birliği

Ege Yapı, Yunanistan’ın turizm destinasyonlarından Halkidiki’de geliştirdiği Oliville Halkidiki projesi için Wyndham Hotels & Resorts ile iş birliği anlaşması imzaladı. Toplam 174 villadan oluşan proje, anlaşma kapsamında Wyndham’ın uluslararası ağına Wyndham Residences Gerakini Halkidiki adıyla dahil olacak.

İş birliğiyle proje; Wyndham’ın küresel dağıtım ağı, pazarlama kanalları ve sadakat programının yanı sıra uluslararası işletme deneyiminden yararlanacak.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Wyndham Residences Gerakini Halkidiki, uluslararası pazarlarda güçlü turizm destinasyonlarını profesyonel konaklama hizmetleriyle buluşturma yaklaşımımızın önemli bir örneğini oluşturuyor. Halkidiki, turizmde köklü bir geçmişe ve uluslararası ölçekte bilinirliğe sahip. Projemizde geliştirdiğimiz villa konsepti ise özel mülkiyeti profesyonel işletme ve konaklama hizmetleriyle bir araya getirerek yatırımcılara farklı bir model sunuyor. Wyndham Hotels & Resorts ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde projemiz, küresel bir konaklama ağına, uluslararası işletme deneyimine ve geniş bir sadakat programına erişim kazanıyor. Bu iş birliğinin, villa sahiplerine sunduğumuz yatırım modelini ve misafirlerin konaklama deneyimini güçlendireceğine inanıyorum.”

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Ege Yapı, Oliville Halkidiki projesinde bireysel villa sahipliğini profesyonel kiralama ve konaklama yönetimiyle bir araya getiriyor. Satışı gerçekleştirilen villaların profesyonel konaklama operasyonuna dahil edileceği projede temizlik, konsiyerj ve bakım hizmetleri sunulacak.

Wyndham Hotels & Resorts Güney ve Doğu Avrupa Kıdemli Bölge Direktörü Vassilis Themelidis ise şu değerlendirmede bulundu:

“Yunanistan’da, özellikle köklü turizm destinasyonlarında markalı rezidans konseptinin önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Mülk sahipleri ve seyahat edenler, konut konforunu profesyonel konaklama hizmetleriyle bir araya getiren, standartları ve hizmet kalitesiyle öne çıkan seçeneklere giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Wyndham Residences Gerakini Halkidiki, özgün villa konseptini profesyonel konaklama yönetimiyle destekleyerek bu beklentilere yanıt verecek.

Proje, Wyndham Advantage kapsamında grubumuzun ticari uzmanlığından ve teknolojik altyapısından yararlanacak. Ayrıca Wyndham Rewards sadakat programı aracılığıyla uluslararası bir müşteri ağına erişim imkânı bulacak. Bu avantajların projenin bilinirliğini ve erişimini artırırken uzun vadeli rekabet gücünü de destekleyeceğine inanıyoruz.”