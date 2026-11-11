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        Haberler Ekonomi Enerji EIA, petrol fiyatı tahminlerini üst üste dördüncü ayda da yükseltti

        EIA, petrol fiyatı tahminlerini üst üste dördüncü ayda da yükseltti

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'daki çatışmaların arz ve taşımacılık üzerindeki etkileri nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini üst üste dördüncü ayda da yukarı yönlü revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        EIA petrol fiyat tahminini yükseltti

        EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı ekimde ortalama 124 dolar oldu. Bu rakam, eylül ayı ortalamasının 10 dolar üzerinde gerçekleşti.

        Böylece Brent petrolün fiyatı, enflasyondan arındırılmış verilere göre Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Rapora göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş, Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırılar, deniz taşımacılığı kapasitesindeki kısıtlamalar ve artan nakliye maliyetleri arzı daraltarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün spot fiyatının yılın geri kalanında varil başına 100 dolar civarında seyretmesi bekleniyor.

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        EIA, Brent petrolün bu yıl için ortalama varil fiyatı tahminini önceki rapordaki 96,32 dolardan 97,44 dolara yükseltti.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı tahmini de 88,21 dolardan 88,29 dolara çıkarıldı.

        EIA, 2027'ye ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti.

        Buna göre, Brent petrolün gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahmini 83,74 dolardan 85,78 dolara, WTI petrolün ortalama varil fiyatı tahmini ise 79,74 dolardan 80,54 dolara yükseltildi. Böylece, EIA dördüncü kez fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş oldu.

        Bununla birlikte EIA, söz konusu yukarı yönlü revizyona rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini koruyor.

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        Küresel petrol stoklarının bu yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,2 milyon varil azaldığı, son çeyrekte ise yeniden artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

        Küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artması beklenirken, bu gelişmenin Brent petrolün varil fiyatını yılın ikinci çeyreğinde 90 doların altına çekebileceği öngörülüyor.

        İran dışındaki Orta Doğu ülkelerinde petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelerine dönmesi bekleniyor.

        Çatışmalar nedeniyle azalan küresel petrol stoklarının gelecek yıl yeniden artmasıyla Brent petrolün spot fiyatının kademeli olarak gerileyerek 2027'nin son çeyreğinde varil başına ortalama 77 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

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        ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

        Küresel petrol üretiminin, Ortadoğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle bu yıl azalmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanması bekleniyor.

        EIA, küresel ham petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 4,6 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 6,7 milyon varil artacağını öngörüyor.

        Küresel petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 690 bin varil, 2027'de ise 108 milyon 400 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

        Orta Doğu'dan petrol ihracatında alternatif güzergahların kullanılmasıyla bölgedeki üretim kesintilerinin gelecek yıl kademeli olarak azalması bekleniyor.

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        ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varile yükselerek rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

        EIA verileri, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla bölgedeki ham petrol üretiminin de kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor.

        Buna göre, çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayısta günlük 10,9 milyon varille en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ekimde günlük ortalama 2,5 milyon varile geriledi.

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        #EIA
        #Petrol fiyatı
        #akaryakıt
        #benzin
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