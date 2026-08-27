Emlak ilanlarında ceza yağan 3 büyük hata

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların, piyasadaki kirliliğin ve kayıt dışılığın önüne geçmek için düğmeye bastı ve denetimleri sertleştirdi. Bakanlık son denetimlerde; mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplamda 8,2 milyon TL idari para cezasını kesti!

Peki, bu 82 işletme bu devasa cezayı neden yedi?

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, Bakanlığın ceza yağdırdığı 3 büyük hatayı açıkladı ve ilan verenleri uyardı:

* "Fiyat Yazmıyorum, DM’den Vereceğim": Fotoğrafı koyup fiyatı gizlemek ya da "fiyat için DM" yazmak açıkça ceza sebebi. Fiyatı EİDS'tekiyle aynı şekilde, net olarak yazmak zorundasınız.

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* Tuzak Görsel Kullanmak: Dikkat çeksin diye yeni, bakımlı başka bir evin resmini koyup, altına EİDS’ten doğrulanmış bambaşka bir evin linkini eklemek kesinlikle yasak. Fotoğraflar, videolar ve açıklamalar linkteki evle birebir aynı olmak zorunda.

* Linksiz Paylaşım Yapmak: Sosyal medyada taşınmaz tanıtımı yapıyorsanız, EİDS üzerinden doğrulanmış o ilan linkini o paylaşıma eklemek yasal zorunluluktur.