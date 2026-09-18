Emre Tezmen, Pusula Finans Holding yönetiminden ayrıldı

Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, daha önce yaptığı özel durum açıklamalarında, planlanan pay devir süreci kapsamında Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandığının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Ancak Tera Yatırım'ın bugün yaptığı açıklamaya göre Tezmen ve Kilimci, söz konusu yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce görevlerinden ayrıldı.

SÜREÇTE NE YAŞANDI?

Tera Grubu, daha önceki KAP açıklamalarında Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

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10 Eylül'deki açıklamada ise planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı ve işlemin tamamlanabilmesi için SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Tera Grubu, 13 Eylül tarihli açıklamasında da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişiklik oluşturmadığını belirtmişti.

Bugünkü KAP bildiriminde ise Tezmen ve Kilimci'nin yönetim kurulu üyeliklerinden tescil öncesinde ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.