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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enda Enerji’de bayrak değişimi

        Enda Enerji’de bayrak değişimi

        Cem Bakioğlu, Enda Enerji'deki 11 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Serdar Dağıstan'a devretti. Bakioğlu, Enda Enerji Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirkete katkı sunmayı sürdürecek. Eylül 2018'den bu yana Enda Enerji Yönetim Kurulu'nda görev yapan Serdar Dağıstan ise yeni dönemde şirketin büyüme stratejisine liderlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Enda Enerji'de bayrak değişimi

        Borsa İstanbul’da (BIST) ENDAE koduyla işlem gören Enda Enerji Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bayrak değişimi gerçekleşti. Görevi 2015 yılından bu yana yürüten Cem Bakioğlu, 22 Temmuz 2026 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Serdar Dağıstan’a devretti. Bakioğlu, şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.

        Eylül 2018’den bu yana Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu’nda görev yapan, 2021 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Serdar Dağıstan, yeni dönemde şirketin büyüme stratejisine, sermaye piyasaları iletişimine ve yeni iş alanlarındaki yatırımlarına liderlik edecek.

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        Kökleri 30 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Enda Enerji Holding, Cem Bakioğlu’nun başkanlığındaki son 11 yılda yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütürken, hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal kaynaklardan oluşan üretim portföyünü güçlendirdi. Şirket ayrıca, Şubat 2025’te gerçekleştirdiği halka arz ile sermaye piyasalarında da yeni bir döneme adım attı.

        Yönetimdeki bayrak değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cem Bakioğlu, 2015 yılından bu yana Enda Enerji Holding’in büyüme yolculuğuna katkı sunmaktan gurur duyduğunu vurguladı. Halka arzın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bakioğlu, “Bugün ulaştığımız güçlü yapı, Enda Enerji’nin önünde önemli fırsatlar bulunduğunu gösteriyor. Görevi Serdar Dağıstan’a devrederken, şirketimizin yeni dönemde de güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine inanıyorum. Ben de Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu yolculuğa katkı vermeyi sürdüreceğim” diye konuştu.

        Enda Enerji’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dağıstan ise dört farklı yenilenebilir enerji kaynağından oluşan dengeli üretim portföyüyle güçlü bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Dağıstan, “Yeni dönemde önceliğimiz, yenilenebilir enerji kapasitemizi yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarla kademeli olarak büyütmek, sermaye piyasalarındaki konumumuzu güçlendirmek ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sürdürmektir. Cem Bakioğlu’nun Yönetim Kurulu’ndaki tecrübesi de bu süreçte şirketimiz için önemli bir değer olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

        Enda Enerji Holding, yeni yönetim yapısıyla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisini ve uzun vadeli değer yaratma vizyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

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