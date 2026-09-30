Enerjisa Enerji üst yönetiminde görev değişimi

Enerjisa Enerji'deki görev değişikliği kapsamında, Joanna Kepczynska, 1 Kasım 2026 itibarıyla Enerjisa Enerji CFO'su olarak atanacak. Haziran 2023'ten bu yana Enerjisa Enerji CFO'su olarak görev yapan Philipp Ulbrich ise E.ON Grubu bünyesinde Global İş Hizmetleri Modül Liderliği görevini üstlenecek.

Görsel: Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, görev değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Philipp, son üç yılda Enerjisa Enerji'nin finansal yönetimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağladı. Yeni bir düzenleme dönemine girdiğimiz ve Türkiye'nin enerji altyapısına yatırım yapmaya devam ettiğimiz bu süreçte, liderliğiyle şirketimizin güçlenmesine katkıda bulundu. Yönetim Kurulumuz adına kendisine özverili çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ediyor, E.ON bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum.

REKLAM

Joanna'yı da Enerjisa Enerji'de aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. E.ON Polska'da on yıldır sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ve CFO'luk görevi de dahil olmak üzere, Polonya ve Almanya'daki enerji şirketlerinde edindiği kapsamlı finans deneyimini şirketimize taşıyor. Enerji dağıtımı, perakende ve müşteri çözümleri alanlarındaki bilgi birikimi; stratejik önceliklerimiz doğrultusunda ilerlerken müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız için değer üretmeye devam etmemize katkı sağlayacak. Kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Joanna Kepczynska Kimdir?

Joanna Kepczynska, Varşova Teknoloji Üniversitesi ve London School of Economics'ten MBA, Warsaw School of Economics'ten ise Finans ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış, ayrıca Varşova/Mainz'de Polish-German Academic Forum kapsamında eğitimine devam etmiştir.

REKLAM

Finans alanında 30 yıllık deneyime sahip olan Kepczynska, kariyerinin 23 yılında yönetsel roller üstlenmiştir. Kariyeri boyunca E.ON ve RWE'nin Polonya ve Almanya'daki organizasyonlarında çeşitli üst düzey finans ve kontrol görevlerinde bulunmuş; RWE Polska, RWE Generation, RWE Vertrieb ve E.ON Foton gibi şirketlerde görev yapmıştır.

Kepczynska, 2016 yılından bu yana E.ON Polska Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su olarak görev yapmakta olup enerji satışı, dağıtım, enerji çözümleri ve ısıtma alanlarında faaliyet gösteren E.ON Polska şirketlerinin finansal yönetiminden sorumludur. Kepczynska, 1 Kasım 2026 itibarıyla Enerjisa Enerji CFO'luğu görevini devralacaktır.

Görsel: Joanna Kepczynska