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        Haberler Ekonomi Kripto Para FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı

        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı

        FBI, Binance'ten yaklaşık 6.3 milyar dolarlık kripto varlık çalınmasını tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak nitelendirdi. Saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunu sorumlu tutan Büro, hackerların sahte görüntülü görüşmelerle son 18 ayda 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığını da bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten çalınan kripto varlıkların 1.2 milyar doları aşan kısmına el konulduğunu bildirdi.

        FBI'dan yapılan açıklamada, Binance'ten yaklaşık 6.3 milyar dolarlık kripto varlığın çalınmasının "tarihin en büyük kripto para hırsızlığı" olarak değerlendirildiği belirtildi.

        Saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı "TraderTraitor" adlı hacker grubunun sorumlu tutulduğu aktarılan açıklamada, çalınan kripto varlıkların 1.2 milyar doları aşan kısmına el konulduğu kaydedildi.

        FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerların son 18 ayda sahte görüntülü görüşmeler yoluyla 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığını da açıkladı.

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        "FaceStealer" adı verilen yöntemle 900'den fazla kişinin hedef alındığı belirtilirken, saldırganların özellikle kripto para sektöründe çalışan kişilere odaklandığı bildirildi.

        Hackerların sosyal medya hesapları üzerinden mağdurları görüntülü görüşmelere davet ettiği, daha önce kaydedilmiş videoları kullanarak "tanıdıkları kişilerle konuşuyormuş" izlenimi oluşturduğu vurgulandı.

        Görüşme sırasında yaşanan sahte ses sorununu gidermek için gönderilen bağlantıların, mağdurların cihazlarına zararlı yazılım yüklenmesine yol açtığı ifade edildi.

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        #FBI
        #kripto para
        #Binance
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