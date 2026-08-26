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        Haberler Ekonomi Para Fitch: Çin'de zayıf iç talep nedeniyle yeniden deflasyon riski bulunuyor

        Fitch: Çin'de zayıf iç talep nedeniyle yeniden deflasyon riski bulunuyor

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskıları hafiflese de zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Fitch: Çin'de deflasyon riski bulunuyor

        Fitch Ratings tarafından Çin ekonomisine yönelik yayımlanan raporda, ülkenin 2026'nın ikinci çeyreğinde deflasyondan çıktığı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) deflatörünün yıllık bazda yüzde 1,6 büyüdüğü belirtildi.

        Bunun, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen ilk pozitif sonuç olduğu kaydedilen raporda, iç talepte daha güçlü bir toparlanma olmaması halinde ülkenin yeniden deflasyona girme riski taşıdığı, bu nedenle mevcut tablonun kalıcı bir fiyat artışı eğilimine işaret etmediği vurgulandı.

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        Fiyat baskıları zayıf seyrediyor

        Fitch raporunda, ülkedeki fiyat baskılarının zayıf kalmaya devam ettiği ve bunun enflasyon tahminlerine yönelik riskleri artırdığı belirtilerek, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2026 sonunda yüzde 1,2'ye yükselmesinin ve 2027'de de bu artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

        Çin'in iş gücü piyasası göstergelerinin de ücret artışını sınırlayan ve tüketici güvenini baskılayan zayıf istihdam dinamiklerine işaret ettiğine yer verilen raporda, tüm bu verilerin Çin ekonomisinin kapasitesinin altında çalıştığını gösterdiği ve yurt içi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceği aktarıldı.

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        #deflasyon
        #çin
        #fitch
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