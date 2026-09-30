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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında Astor şirket sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna el konuldu

        Fon soruşturmasında Astor şirket sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna el konuldu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 08:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Astor şirket sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

        Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD’den giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

        Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel’in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.

        'ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE VE KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

        Geçgel, dün saat 17.00 sularında sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapmıştı:

        "Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Astor Enerji A.Ş. ve şahsıma ait nakit ve sermaye piyasası varlıkları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26.09.2026 tarihinde tedbir konulduğu ve 27.09.2026 tarihinde ise Astor Enerji A.Ş. Şirketi üzerindeki tedbirin kaldırıldığı bilinmektedir.

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        27.09.2026 gününden beri sosyal medya ve bir kısım basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna yansıyan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğuma dair bir kısım haber, yorum ve paylaşımlar nedeni ile kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

        Şirketimizin, Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan müşterilerimiz ile imzaladığı sözleşmeler ve taahhütlerin şirketimizin global kalite politikasına yakışır şekilde yerine getirilmesi, tedarik edilecek söz konusu elektromekanik ekipmanların satış sonrası servis hizmetlerinin koordine edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması düşünülen yatırımlarımızın projeksiyonunun değerlendirilmesi amacı ile bahis konusu tedbir kararından önce ve planlı olarak 20.09.2026 tarihinde gittiğim iş seyahatinden 29.09.2026 tarihinde yurda dönmüş bulunmaktayım.

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        Önemle belirtmek isterim ki; şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan müşterileri sözleşmelerimizin ifasında herhangi bir aksama veya olumsuz durum bulunmamaktadır.

        Tarafımın ve şirketimin söz konusu soruşturma kapsamında hakkında bir kısım iddialar bulunan kişi, şirket veya spekülatif yapılarla hukuki irtibatı bulunmamaktadır. Ticari itibarımı ve saygınlığımı zedeleyici gerçekdışı bir kısım paylaşımlar hukukçularımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle incelenmekte olup, söz konusu gerçekdışı bilgileri paylaşan ve yayan kişi ve kurumlar aleyhine gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulması için hazırlıklar devam etmektedir.

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        Halka açık bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmanın verdiği yüksek sorumluluk duygusu ile, ülkemiz için üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğimi, şirketimiz veya tarafımca doğruluğu KAP veya resmi internet sitemiz aracılığı ile teyit edilmeyen gerçekdışı bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyundan saygılarımla rica ederim."

        SERVETİ MAYIS BAŞINDA 4.1 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI

        Öte yandan Feridun Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi. Nisan sonunda 3.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi olup serveti mayıs başında 4.1 milyar dolara ulaşmıştı.

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