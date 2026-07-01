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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Otosan, Koçfinans'ın tek sahibi oldu

        Ford Otosan, Koçfinans'ın tek sahibi oldu

        Ford Otosan, Koç Finansman AŞ (Koçfinans) paylarının devrini tamamlayarak şirketin tek hissedarı oldu. Şirket, finansman faaliyetlerini "Ford Finans" markası altında daha entegre şekilde yürütmeyi hedeflerken, Koçfinans'ın "çok markalı iş modeli" ve lisanslı finansman şirketi yapısının korunacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Ford Otosan, Koçfinans'ın tek sahibi oldu

        Ford Otosan, Koç Finansman AŞ (Koçfinans) paylarının devralınması sürecini tamamlayarak şirketin tek hissedarı oldu.

        Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2026'da kamuya duyurulan pay devrine ilişkin süreç, gerekli yasal izinlerin ve düzenleyici onayların alınmasının ardından sonuçlandı.

        Bu kapsamda şirket, Koç Holding'in yüzde 50, Arçelik'in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranındaki Koçfinans hisselerini devralarak, şirketin tek hissedarı konumuna geldi. İşlem dahilinde pay devrine ilişkin ödeme, nakden ve peşin olarak gerçekleştirildi.

        Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, finansman kabiliyetini müşteri yolculuğunun daha entegre bir parçası haline getirerek otomotiv değer zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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        ÇOK MARKALI İŞ MODELİ KORUNACAK

        Şirketin Ford Otosan bünyesine katılması, müşterilere ve bayilere sunulan değer önerisini daha entegre bir yapıya taşıyan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Süreç sonunda Koç Finansman AŞ'nin mevcut tüzel kişiliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki lisanslı finansman şirketi yapısı ve çok markalı iş modeli korunacak.

        Ford ve Ford Trucks markalarına yönelik finansman faaliyetleri, yeni dönemde Ford Finans markası altında, Ford Otosan ekosistemiyle daha entegre şekilde sürdürülecek. Ford Finans ile müşterilere araç satın alma sürecinden satış sonrası hizmetlere uzanan daha bütünsel, erişilebilir ve markayla uyumlu finansman çözümleri sunulması hedefleniyor. Koçfinans, halihazırda hizmet verdiği diğer markalara yönelik aktif kredi ve finansman faaliyetlerine ise kendi markası altında devam edecek.

        "DAHA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, otomotivde rekabetin yalnızca doğru aracı üretmek veya müşteriye sunmakla sınırlı olmadığını, müşterinin araca eriştiği, finansman seçeneklerini değerlendirdiği, satış sonrası hizmet aldığı, dijital çözümlerden yararlandığı ve aracın toplam sahip olma maliyetini yönettiği tüm yolculuğun artık tek bir değer önerisinin parçası haline geldiğini belirtti.

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        Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasını bu nedenle yalnızca bir satın alma işlemi olarak değil, müşterilerine ve bayilerine sundukları deneyimi daha bütünsel hale getiren stratejik bir adım olarak gördüklerine dikkati çeken Özyurt, şunları kaydetti:

        "Finansman kabiliyetini müşteri yolculuğunun daha entegre bir parçası haline getirerek, Ford ve Ford Trucks müşterilerine daha erişilebilir, hızlı ve güçlü çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapı, Ford Otosan'ın mobilite ekosistemini güçlendirirken, Koçfinans'ın otomotiv finansmanı alanındaki deneyimini de daha geniş bir değer zincirine taşıyacak. Müşterilerimiz, bayilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm otomotiv ekosistemimiz için sürdürülebilir değer yaratacağına inanıyoruz."

        Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı da finansman sektöründeki derin uzmanlıklarını, gelişmiş veri analitiği yetkinliklerini ve güçlü teknolojik altyapılarını Ford Otosan'ın küresel gücüyle birleştirerek, müşterilerine ve iş ortaklarına değer yaratmaya devam edecekleri yeni bir döneme adım attıklarını aktardı.

        Ford ve Ford Trucks ekosisteminde uzun yıllardır güvenle inşa ettikleri güçlü sinerjiyi, yeni yapıyla çok daha stratejik bir seviyeye taşıdıklarını belirten Kitapçı, "Yeni dönemde Ford markalarına yönelik finansman faaliyetleri Ford Finans markası altında daha entegre bir yapıda devam ederken, Koçfinans olarak çok markalı hizmet yapımızı koruyarak, diğer marka ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz aktif kredi ve finansman faaliyetlerini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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