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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Trucks ve IVECO'dan güç birliği

        Ford Trucks ve IVECO'dan güç birliği

        Ford Otosan'ın global ağır ticari araç markası Ford Trucks, IVECO ile yürüttüğü iş birliği kapsamında geliştirilecek yeni nesil kabine yönelik yatırımını açıkladı. Avrupa Birliği'nin emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlayacak yeni kabinin, Ford Trucks'ın Avrupa'daki büyüme ve rekabet gücü hedeflerini desteklemesi ve 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Ford Trucks ve IVECO'dan güç birliği

        Ford Trucks, Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği’nin ilgili emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Yeni Nesil Kabin Programı kapsamında yeni yatırım planını açıkladı.

        IVECO ile ortak geliştirilecek yeni nesil kabin; ileri güvenlik özellikleri, aerodinamik yapısı ve sürücü odaklı tasarımıyla Ford Trucks’ın geleceğin taşımacılığına yönelik dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak.

        Ford Otosan’ın, ortak proje kapsamında kendi fabrikasında üreteceği ürüne yönelik 2030 yılına kadar kademeli olarak yapmayı planladığı net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon Avro olup, bu tutarın 122 milyon Avroluk bölümü bugüne kadar ön fizibilite faaliyetleri kapsamında hayata geçirildi.

        Ford Trucks ile IVECO arasındaki iş birliği, 2024 yılında imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubuyla başladı. Ağır ticarinin öncü iki global markası, Mart 2025’te imzaladıkları Ortak Geliştirme Anlaşması ile yeni nesil ağır ticari araç kabininin tasarım ve mühendislik çalışmalarını birlikte yürütme kararı aldı.

        2028'DE DEVREYE ALINACAK

        Program kapsamında Ford Trucks ve IVECO, birlikte geliştirecekleri kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek. Her iki şirket, kabini kendi tasarım anlayışı ve müşteri beklentileri doğrultusunda özelleştirerek kendi markalarıyla pazara sunacak.

        İki markanın mühendislik deneyimini ve kaynaklarını bir araya getirecek programla ürün kalitesinin geliştirilmesi, maliyet ve ölçek avantajı sağlanması ve Avrupa pazarındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

        Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, programa ilişkin olarak, "IVECO ile yürüttüğümüz bu iş birliğiyle, Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayacak, güvenlik, aerodinamik, konfor ve verimlilik alanlarında ileri standartlar sunacak güçlü bir kabin ailesi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ford Trucks’ın mühendislik gücünü ve ürün geliştirme kabiliyetini yansıtan yeni nesil kabinin, müşterilerimize daha rekabetçi, daha konforlu ve geleceğe hazır çözümler sunarken markamızın uluslararası pazarlardaki itibarını da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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