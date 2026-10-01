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        Haberler Ekonomi Maden TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde yoğun ilgi

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde yoğun ilgi

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisi devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu.

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        Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST'in ikinci gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı.

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        TEKNOFEST'in ikinci gününde Türk Yıldızları ikinci kez gökteki yerini alırken ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulundu.

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        Festival kapsamında bu yıl TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına ilk kez eklenen Maden Teknolojileri Yarışması'na katılan gençler de etkinlikte büyük ilgi gördü.

        Birinci olan ekibin 18 Cumhuriyet altını, ikincinin 12 Cumhuriyet altını, üçüncünün ise 6 Cumhuriyet altını kazanacağı yarışmanın kazananı Cumartesi günü belli olacak.

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        Yürütücülüğünü Türk Altın'ın üstlendiği yarışma kapsamında katılımcılardan ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor.

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        TEKNOFEST'te Türk Altın'ın maden teknolojilerini anlattığı, eğlenceli etkinliklerle çocukları madenciliği keşfetmeye davet ettiği standına da ilgi yoğundu.

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        Etkinlik kapsamında konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilendiği alanlar, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri kapanışa kadar sergilenmeye devam edecek.

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        Festivalin ikinci gününün son etkinliğinde şarkıcı Semicenk'in konser verdiği TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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        İşte TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde öne çıkan diğer kareler...

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