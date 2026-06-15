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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Fox, Roku'yu 22 milyar dolarlık dev anlaşmayla satın alıyor!

        Fox, Roku'yu 22 milyar dolarlık dev anlaşmayla satın alıyor!

        Fox Corp, streaming alanındaki iddiasını güçlendirmek için Roku'yu yaklaşık 22 milyar dolarlık nakit ve hisse karışımı anlaşmayla satın alıyor. Bu stratejik hamle, Fox'un güçlü spor ve haber içeriklerini 100 milyondan fazla haneye ulaşan Roku platformuyla birleştirerek geleneksel TV'den dijital dönüşüme hız kazandıracak ve reklam hedeflemesini önemli ölçüde güçlendirecek.

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        22 milyar dolarlık dev teklif!

        Streaming platformları son yıllarda televizyon izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Bir dönem kablo ve uydu yayınlarının hakim olduğu ekranlar, artık akıllı TV’ler, bağlı cihazlar ve mobil uygulamalar üzerinden akan zengin içeriğin yeni adresi haline geldi. Netflix’in öncülük ettiği abonelik modeli, YouTube’un ücretsiz video akışı ve Disney+, Amazon Prime Video gibi devlerin yükselişiyle sektör, devasa değer artışlarına sahne oldu. Pandemiyle birlikte hız kazanan bu dönüşüm, milyonlarca izleyiciyi “cord-cutting” dalgasıyla geleneksel televizyondan uzaklaştırdı. Bugün streaming, hem izleyici kitlesi hem de reklam-abonelik gelirleriyle küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir ekonomi yarattı. İşte bu rekabetin en yoğun yaşandığı dönemde Fox Corp’un Roku’yu satın alması, medya sektörünün güç haritasını yeniden çizecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

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        FOX’UN STRATEJİK BÜYÜK HAMLESİ

        Fox Corp, Roku ile imzaladığı 22 milyar dolarlık anlaşmayla streaming stratejisini ciddi şekilde ivmelendiriyor. Reuters'in haberine göre anlaşma, Fox’un spor ve haber ağırlıklı güçlü içerik portföyünü, Amerika’nın en önde gelen TV streaming platformlarından Roku ile birleştiriyor. Böylece şirket, 100 milyondan fazla haneye ulaşan Roku kullanıcı tabanına doğrudan erişim sağlayacak ve geleneksel dağıtım kanallarına bağımlılığını azaltacak.Bu satın alma, Lachlan Murdoch’un CEO ve Chairman olarak tam kontrolü ele geçirdiği Fox için son dönemde yapılan en büyük hamle oldu. Murdoch, anlaşmayı “video tüketiminde en değerli canlı içerik portföyünü, Amerika’nın en çok kullandığı streaming platformuyla birleştiren tanımlayıcı bir an” olarak değerlendirdi.

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        PİYASALARDA OLUMLU TEPKİ

        Anlaşma şartlarına göre Roku yatırımcıları, her hisse için 96 dolar nakit ve yaklaşık 0,97 Fox Class A hissesi alacak. Bu paket, hisse başına 160 dolar değerleme anlamına geliyor ve Roku’nun önceki kapanış fiyatına göre %33,7 prim içeriyor. Fox, nakit kısmını eldeki kaynaklar ve yeni borçlanmayla finanse edecek; Morgan Stanley’den 12 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandı.Piyasa tepkisi ise karışık oldu. Anlaşmanın açıklandığı Pazartesi günü Fox hisseleri premarket’te yaklaşık %14 değer kaybederken, Roku hisseleri %0,5 yükselişle 144,6 dolardan işlem gördü ve teklif fiyatının altında kaldı.

        STREAMING DÖNÜŞÜMÜ VE REKABET BASKISI

        Fox, kablo TV’de spor yayıncılığı ve reyting lideri Fox News ile güçlü bir konumda olsa da cord-cutting dalgasıyla mücadele ediyor. Tüketicilerin geleneksel TV’den uzaklaşması ve sektördeki hızlı konsolidasyonlar, şirketleri yeni adımlar atmaya zorluyor. Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı, Paramount-Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi 110 milyar dolarla satın almasını onaylamıştı. Bu tür dev birleşmeler, Fox’u da harekete geçiren önemli etkenlerden biriydi.

        Roku satın almasıyla oluşan birleşik şirket, ABD televizyon izleyiciliği sıralamasında üçüncü büyük oyuncu haline gelecek. Fox zaten ücretsiz Tubi servisini ve geçen yıl piyasaya sürdüğü Fox One abonelik streaming hizmetini işletiyor. Roku ise Netflix ve YouTube gibi platformları televizyonlara taşıyan öncü şirketlerden biri. Şirketin gelirinin büyük bölümü reklam ve aboneliklerden oluşuyor; ilk çeyrekte reklam geliri yıllık %27 artışla 613 milyon dolara yükseldi. Roku Channel ise ücretsiz içerik sunarak platformun erişimini genişletiyor.

        BİRLEŞME SONRASI BEKLENTİLER

        Analistler, bu birleşmenin Fox’a içerik keşfi, kullanıcı verisi ve monetizasyon açısından daha fazla kontrol sağlayacağını belirtiyor. PP Foresight analisti Paolo Pescatore, “Premium içerik, canlı spor, reklam ve platform dağıtımını tek çatı altında toplamak çok güçlü bir sinerji yaratıyor” dedi.Fox hissedarları birleşik şirketin yaklaşık %73’üne sahip olurken, Roku yatırımcıları kalan %27’lik payı alacak. Her iki şirketin yönetim kurulları anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. İşlemin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor ve yıllık yaklaşık 400 milyon dolar maliyet tasarrufu sağlaması öngörülüyor.

        Fox’un bu cesur hamlesi, geleneksel medya devlerinin dijital geleceğe yaptığı yatırımların hız kazandığını bir kez daha gösteriyor. Sektörde streaming artık bir tercih değil, hayatta kalmanın anahtarı haline geliyor.

        *Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

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