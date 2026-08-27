Garanti BBVA Emeklilik BES fonu yüzde 18 büyüdü

BES tarafında 18 yaş altı ile, hayat sigortası ürünlerinde de birikimli, prim iadeli ve ihtiyaca yönelik sigorta ürünlerinde sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti.

Aynı dönemde yatırımcılara sunduğu yeni emeklilik yatırım fonları ve tüm fon hizmetlerini Garanti BBVA Mobil’e taşıyarak dijital erişimdeki geliştirmelerine devam etti.

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında büyümesini sürdürdü. Fon büyüklüğü, katkı payı ve prim üretimi başta olmak üzere birçok göstergede sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden şirket, yılın ilk yarısını ürün çeşitliliğini artıran yeni adımlarla tamamladı.

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"MÜŞTERİLERİMİZİN BİRİKİMLERİNİ UZUN VADELİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, 2026 yılının ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında müşterilerimizin birikim ve güvence ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi geliştirmeyi sürdürdük. Bireysel emeklilikten hayat sigortasına, fon yönetiminden ürünlerin uçtan uca mobilden erişimine kadar birçok alanda müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin emeklilik ve sigorta ihtiyaçlarını tek bir dijital ekosistem içinde kolay, güvenli ve kişiselleştirilmiş şekilde yönetmek ve fon yönetimi alanındaki yetkinliklerimizi geliştirerek müşterilerimizin birikim yolculuğuna değer katmaya devam edeceğiz.

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BES'TE BÜYÜME DEVAM ETTİ

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında gönüllü BES'te 1 milyon 641 bin katılımcıya ulaştı. Şirketin gönüllü BES fon büyüklüğü yıllık bazda yüzde 17,9 artışla 353,1 milyar TL olurken, aynı dönemde sektör büyümesi yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. Toplam BES fon büyüklüğü ise 374,8 milyar TL'ye yükselirken yıllık bazda yüzde 11’lik sektör büyümesinin üzerinde artış göstererek yüzde 18,2 oldu. Katkı payı tarafında da büyümesini sürdüren Garanti BBVA Emeklilik'in gönüllü BES katkı payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ek katkı payı ise yüzde 51,2 arttı. Her iki alanda da şirket büyümesi sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

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OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ’NDE BÜYÜME

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) 1.956.159 katılımcıya ulaştı. Şirketin OKS katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarken, sektör büyümesi yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Garanti BBVA Emeklilik’in OKS fon büyüklüğü 21,7 milyar TL’ye ulaşırken, yıllık büyüme yüzde 23,0 oldu. Sektörün OKS fon büyüklüğündeki büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

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18 YAŞ ALTI BES'E İLGİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

18 yaş altı BES'te Garanti BBVA Emeklilik'in katılımcı sayısı 374 bin 840'a ulaşarak yüzde 9,8 büyüdü. Haziran sonu itibarıyla 18 yaş altı BES fon büyüklüğü yaklaşık 22 milyar TL ile yüzde 22,1 artış gösterdi.

Hayat sigortasında farklı ürün gruplarında büyüme Garanti BBVA Emeklilik, birikimli hayat ürünleri ve geçen yıl hayata geçirdiği diğer hayat sigortası ürünleriyle büyümeye etti. 2026 Haziran sonu itibarıyla hayat sigortacılığında farklı ürün gruplarındaki güçlü performansını sürdürerek 11,4 milyar TL prim üretimine ulaştı Aynı dönemde kredi bağlantılı hayat sigortalarında 6,8 milyar TL, birikimli ve prim iadeli hayat sigortalarında 2,9 milyar TL, ihtiyaca yönelik hayat sigortalarında ise 1,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyüdü.

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GRUP ÜRÜNLERİNDE 197 MİLYON TL PRİM ÜRETİMİ

Grup sigortaları tarafında Garanti BBVA Emeklilik’in Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Grup Ameliyat Sigortası ve Grup Kritik Hastalıkları Sigortası ürünlerindeki prim üretimi 197 milyon TL olarak gerçekleşti.

FON YÖNETİMİ VE YENİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 29 milyar TL büyüklüğe ulaşan dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu, 133 bin sözleşmenin fon dağılımlarını yönetirken, 125 bini aşkın katılımcıya hizmet verdi. Şirketin gönüllü BES fonları ortalama getirisi yüzde 8,2 ile sektör ortalaması olan yüzde 6,2'nin, OKS fonları ortalama getirisi ise yüzde 18 ile sektör ortalaması olan yüzde 16,2'nin üzerinde gerçekleşti.

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Garanti BBVA Emeklilik, mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu’na ek olarak faizli Altın Emeklilik Yatırım fonu ve Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi fonlarını yılın ilk yarısında yatırımcılara sundu. Kısa sürede 1 milyar TL fon büyüklüğünü aşan faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu yatırımcılardan ilgi görürken, BEFAS platformu üzerinden şirketin fonlarına yönelik talep de artış gösterdi.