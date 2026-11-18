2011 yılından bu yana Türkiye girişimcilik ekosisteminin öncülerinden biri olan ve küresel teknoloji girişimlerini destekleyen 212, 15. yaşını kutluyor. Yapılan açıklamaya göre bugün bünyesinde 7 fon bulunan 212’nin birinci fonunda yatırımların toplam değeri, başlangıçta yatırılan sermayenin 5,68 katına, ikinci fonunda ise 2,55 katına ulaştı.

Bölgesel fonlarının yanı sıra erken aşama girişimlere odaklanan uluslararası hızlandırma fonu Simya VC, Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT ve 212 GSYF ile farklı alan ve aşamalara yönelik yatırım stratejileri geliştiren 212, üç farklı yatırım ekibinden oluşan 18 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

200’ün üzerinde yatırımcısı bulunan 212, bugüne kadar 92 farklı ülkeden 10 binden fazla girişimi değerlendirdi. 212 portföyündeki şirketler yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlarken Türkiye’den 196 ülkeye teknoloji ihraç ediyor.

212’NİN GİRİŞİM SERMAYESİ EKOSİSTEMİNDEKİ İLK’LERİ

2011 yılında Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu olarak kurulan 212, yıllar içinde ekosistemdeki öncü konumunu farklı adımlarla pekiştirdi. Türkiye’nin ilk fintek çıkışı olarak nitelendirilen iyzico’nun ve yazılım alanındaki ilk unicorn Insider One’ın ilk kurumsal yatırımcısı olan 212, Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT’i hayata geçirdi.

2023 yılında üçüncü fonunu kuran ilk girişim sermayesi fonu olan 212, 2024 yılında Isomer Capital ile Birinci Fonu kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk ikincil VC fon satışıyla yatırımcılarına likidite sağladı.

PORTFÖYÜNDEN KÜRESEL TEKNOLOJİ BAŞARILARI ÇIKIYOR

212’nin yatırım performansı uluslararası ölçekte de öne çıkıyor. PitchBook verilerine göre 212’nin birinci fonu, 2012 yılında kurulan küresel girişim sermayesi fonları arasında en iyi performans gösteren yüzde 25’lik grupta yer alırken ikinci fonu, 2019 yılında kurulan küresel girişim sermayesi fonlarının yarısından daha yüksek getiri performansı gösterdi.

212’nin ilk fonundan yatırım yaptığı iyzico, 2019 yılında PayU tarafından 168 milyon dolara satın alınarak 212’nin ilk “dragon” yatırımı oldu. Girişim sermayesinde tek bir yatırımdan elde edilen getirinin fonun toplam büyüklüğünü karşılaması anlamına gelen “dragon” başarısı, Insider One ile ikinci kez tekrarlandı.

Aynı fondan yatırım yapılan Insider One, 2024 yılında General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık Seri E yatırımı alırken 212, bu turda gerçekleştirdiği kısmi çıkışla fon büyüklüğünü karşılayabilecek düzeyde getiri elde etti.

Öte yandan 212’nin ikinci fonundan öne çıkan portföy şirketleri de büyüme ve ölçeklenme yolculuklarıyla dikkati çekiyor. Bu şirketlerden SOCRadar 2024 yılında 25,2 milyon dolar, Trio Mobil ise aynı yıl 26,5 milyon dolar yatırım aldı.

Bolt Insight, şirket değerini 2025 yılında iki katına çıkararak 36,6 milyon Euro’ya taşırken RemotePass, Mayıs 2026’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) girişim sermayesi kolu EBRD Venture Capital liderliğinde gerçekleşen Seri B yatırım turunda 17,4 milyon dolar yatırım aldı.

212 portföyünde yıllık geliri 20 milyon doları aşan şirketlerin sayısı artarken birçok şirket de Seri B ve üzeri yatırım turlarıyla büyümesini sürdürüyor.

VC VE MELEK YATIRIMLARINDA 15 YILDA 30 KATA YAKIN BÜYÜME

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“15 yıl önce yola çıktığımızda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi henüz gelişiminin başındaydı. Invest in Türkiye’nin Startups.watch verilerine dayanan raporlarına göre, 2010’da 20 milyon dolar olan melek yatırım ve girişim sermayesi yatırım hacmi, 2025’te 593 milyon dolara ulaştı. Satın almalar dahil toplam işlem hacmi ise KPMG Türkiye ile hazırladığımız rapora göre 2025’te 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu süreçte yatırımcılar çeşitlenirken, girişimlerin küresel büyüme vizyonu da güçlendi. Zaman içinde edindiğimiz deneyimle uluslararası pazarlarda ölçeklenme potansiyeli yüksek B2B teknoloji şirketlerine yöneldik. Bugün de Türkiye’den ve bölgemizden çıkan girişimlerin küresel büyüme yolculuklarında uzun vadeli yatırım ortakları olmayı hedefliyoruz.”

HEDEF YENİ “DRAGON” YATIRIMLAR

212 Kurucu Ortağı Numan Numan ise şu değerlendirmede bulundu:

“İlk iki fonumuzda elde ettiğimiz başarılar, erken aşamada doğru girişimleri belirlemenin ve uzun vadeli değer yaratmanın önemini ortaya koydu. Toplam 70 milyon Euro büyüklüğe ulaşması hedeflenen üçüncü fonumuzla da bu deneyimden hareketle küresel ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerine odaklanıyoruz. Üçüncü fonumuzla şu ana kadar 11 girişime yatırım yaptık.

Özellikle Türkiye ve Türkiye ile bağı bulunan girişimcilere (diaspora) yatırım yapmayı önceliklendiriyoruz. Yapay zekâyı farklı sektörleri dönüştüren bir teknoloji katmanı olarak ele alıyor, yapay zekâdan güç alan ve uluslararası pazarda ölçeklenme potansiyeli taşıyan B2B iş modellerine yatırım yapıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de erken aşamada ‘dragon’ potansiyeli taşıyan şirketleri belirleyerek, portföyümüze yeni ‘dragon’ yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz. Yatırım deneyimimizi ve uluslararası ağımızı yeni uzmanlık alanlarına taşıyarak teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları uzun vadeli değere dönüştürmeyi, yeni dikey fonlarla yatırım yaklaşımımızı derinleştirmeyi planlıyoruz.”