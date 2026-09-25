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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Girişimci kadınlar, Antalya’da buluştu

        Girişimci kadınlar, Antalya’da buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının üçüncü durağı Antalya oldu. Ankara ve Bursa'nın ardından Antalya'da düzenlenen buluşmada girişimci kadınlar, girişimci adayları ve kadın kooperatifleri; e-ticaretten yapay zekaya, lojistikten dijital reklam çözümlerine uzanan eğitimlerle bir araya geldi. 2026 sonuna kadar farklı şehirlerde devam edecek programla kadınların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ekosistemindeki iletişim ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Girişimci kadınlar, Antalya'da buluştu

        Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını ve yerel üretimin dijitalleşerek daha geniş pazarlara ulaşmasını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğiyle hayata geçirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” programı Antalya’da girişimci kadınları bir araya getirdi.

        Program kapsamında katılımcılar, e-ticarette büyümenin ve satışları artırmanın yolları, yapay zeka destekli içerik üretimi, HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam çözümleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Eğitimlerin yanı sıra katılımcılar kendi girişimcilik deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve gelecek hedeflerini paylaşarak birbirleriyle yeni bağlantılar kurma fırsatı buldu.

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        Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Antalya’da üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmada, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin dijital ticaret alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra, e-ticaret yoluyla işlerini büyütmelerini destekleyen uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

        Hepsiburada’da satış yapan girişimci kadınların, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminin yanı sıra HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi gibi imkanlardan yararlanabildiği belirtildi. Hepsiburada’da satış yapan kadın kooperatiflerine ilk 6 ay yüzde 0 komisyon avantajı sunulduğu, sonraki dönemde yüzde 1 komisyon oranı süresiz olarak uygulandığı, kooperatiflerin ücretsiz kargo imkanından da yararlandığı ifade edildi.

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        #girişimci kadınlar
        #Antalya
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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